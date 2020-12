Llum verda al decret per agilitzar la gestió dels fons europeus

El consell de ministres de dimarts va aprovar el reial decret que regularà la gestió del pla de recuperació de l’Estat i, per tant, la gestió i accés als fons europeus per part de les empreses. “Es tracta d’acotar el temps i tenir fórmules àgils”, va defensar la vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, durant la presentació del decret. El text, però, s’aprovarà en paral·lel als pressupostos generals de l’Estat per al 2021, va explicar Calvo, i, per tant, entrarà en vigor l’1 de gener.

Com va avançar l’ARA, el pla és principalment un aprimament dels tràmits burocràtics per eliminar els “colls d’ampolla” que puguin obstaculitzar l’accés als fons per part de les empreses. De fet, als contractes finançats pels fons se’ls aplicarà el “règim de tramitació urgent” i, per exemple, es reduirà a cinc els dies per emetre els informes amb les respostes a les sol·licituds.

¿On s’inicia el tràmit? Si bé el pla preveu una “finestra única” a través d’una pàgina web des d’on les empreses podran sol·licitar informació detallada, fonts de Moncloa matisen que “hi haurà tantes finestres com ministeris”, ja que aquests també seran òrgans licitadors. Com va especificar la vicepresidenta Calvo, els tràmits s’aniran licitant de manera habitual, però els temps seran més ràpids.

La col·laboració publicoprivada és un dels pilars defensats pel govern i per això la norma preveu l’impuls de societats mixtes, a través de les quals l’Estat, de la mà d’una empresa privada, podrà desenvolupar un projecte. Sobre la futura figura dels PERTE (projectes estratègics per a la recuperació i la transformació), el govern obrirà un registre a través del ministeri d’Hisenda perquè les entitats interessades en formar-ne part puguin fer-ho de manera oberta. Els PERTE estaran definits pels ministeris en funció dels objectius marcats al pla de recuperació i als objectius europeus. Si una empresa entra a formar part d’un PERTE tindrà prioritat, apunten fonts de la Moncloa.

Governança

Hi haurà una Comissió per a la Recuperació, presidida pel mateix president Pedro Sánchez i conformada pel consell de ministres. Alhora es crearan quatre òrgans més: un comitè legal i tècnic, fòrums com a punts de trobada entre agents interessats, una conferència sectorial amb les comunitats i una direcció dels fons europeus capitanejada per Hisenda que serà l’encarregada de retre comptes a Europa.

Garicano avisa que els ajuts europeus obliguen a fer reformes

L’eurodiputat de Ciutadans Luis Garicano va insistir dimarts en un acte al Cercle d’Economia que els fons europeus per fer front a la crisi econòmica tenen condicions i obligaran Espanya a reformar alguns aspectes de l’economia. Garicano va recordar que el govern espanyol ha de presentar un programa de reformes, entre les quals hi ha un pla per assegurar “la sostenibilitat del sistema de pensions”. “Els comissaris tenen claríssim que exigiran reformes”, va dir.