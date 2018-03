L'oficina de patents rebutja registrar la marca Top Manta

L'oficina espanyola de patents i marques ha desestimat inscriure com a marca Top Manta, tal com havia sol·licitat el sindicat de manters de Barcelona. El 'Butlletí Oficial de la Propietat Intel·lectual' indica com a motius de la denegació la "manca de capacitat per ser percebuda per part del públic com una marca, sinó com una forma de venda ambulant o de venda al carrer, principalment de productes d'imitació o falsificats, que solen coincidir amb el tipus de productes per als que es sol·licita el registre".

El registre de la marca l'havien sol·licitat els representants dels manters de Barcelona. El Sindicat Popular de Venedors Ambulants de Barcelona va presentar fa uns dies la seva primera línia de moda amb el nom comercial Top Manta, malgrat que va reconèixer que la marca no estava registrada "per problemes burocràtics". "Roba legal feta per gent il·legal" era el lema d'aquesta línia de moda.

La resolució de l'oficina de patents i marques arriba després de l'oposició que van presentar a l'intent de registrar la marca la companyia Isern Patentes y Marcas, una de les principals companyies del país en el tràmit dels registres de patents i marques, i Andema, l'Associació per a la Defensa de la Marca.

Isern Patentes va argumentar que no es poden registrar marques contraries a la llei, l'ordre públic i els bons costums, així com les que poden portar al públic a un error sobre la naturalesa, qualitat o procedència geogràfica dels productes. La companyia va presentar el recurs per "protegir l'interès general de totes les empreses i comerços que són víctimes de les falsificacions i el 'top manta'".

El soci de la companyia Pepe Isern ha indicat que "es tracta de no legitimar comercialment el nom d'una activitat delictiva que es basa en gran mesura en la pirateria i en la venda als carrers de productes falsificats per part de màfies que s'aprofiten de les necessitats de les persones en risc d'exclusió social i que mereixen solucions per tenir una vida més digna".

Per a Isern "és paradoxal que els que es dediquen a activitats al marge de la llei comercialitzant amb falsificacions tinguin sensibilitat per protegir una marca de possibles fraus".