L'oposició critica que Rajoy no hagi remodelat a fons l'executiu amb el relleu de Guindos

L'oposició ha lamentat aquest dimecres que el nomenament de Román Escolano com a substitut de Luis de Guindos al capdavant del ministeri d'Economia no hagi vingut acompanyat d'una remodelació a fons del gabinet. "Aquest govern està cremat", ha dit el portaveu del PDECat al Congrés, Carles Campuzano, que ha afegit que el que convé a Espanya és tenir eleccions aviat, però si el govern espanyol ha de seguir hauria de fer "una remodelació molt a fons del seu gabinet".

En la mateixa línia, el portaveu econòmic de Ciutadans, Toni Roldán, ha asseverat que el nomenament és "una oportunitat perduda de fer una remodelació més ambiciosa i reformista" de l'equip de govern i ha dit que l'executiu "perd un ministre un dels seus millors ministres amb el qual ens vam entendre bé, en comparació d'altres ministres, veurem com funciona el nou". Des del mateix partit, Albert Rivera, ha asseverat que "Rajoy fent de Rajoy no ha canviat res", i ha lamentat que a la vegada que es guanyi una plaça a la vicepresidència del BCE (que recau en mans de De Guindos), es perd una vicepresidència al Banc Europeu d'Inversions, que és la vacant que deixarà Escolano.

Des de Podem, la diputada Ione Belarra, ha assegurat que el nomenament d'Escolano fa presagiar una "política continuïsta" del govern espanyol en matèria econòmica, amb una prevalença dels "interessos de Brussel·les" a les dels ciutadans.

La patronal, en canvi, ha saludat el nomenament, i el president de la patronal CEOE, Joan Rosell, ha donat la benvinguda a Escolano com a nou ministre d'Economia. Segons Rosell, que participava aquest dimecres en la comissió de reforma territorial del Congrés, és un nomenament positiu perquè compta amb experiència europea, un atribut clau per a l'economia espanyola.

Per la seva banda, des dels sindicats, el secretari general de CCOO, Unai Sordo, ha assegurat que "el repte fonamental" del nou ministre d'Economia passa per "revertir l'orientació de les polítiques econòmiques que s'estan duent a terme a Espanya" i conduir-les cap a un "creixement inclusiu", en declaracions recollides per Europa Press. Sordo també ha lamentat que "tot indica que ve a sostenir les polítiques que governen Espanya".