Macron i Trump pacten una treva aranzelària que refreda encara més la taxa Google

Les grans tecnològiques van esquivant de moment la voluntat dels estats d'aconseguir que paguin més impostos. El president francès, Emmanuel Macron, i el seu homòleg nord-americà, Donald Trump, han pactat aquest dimarts una treva aranzelària per via telefònica prèviament a la reunió que han de mantenir aquest dimecres a Davos. Macron i Trump estaven immersos en un intercanvi d'amenaces fiscals després que Macron anunciés la intenció d'aplicar en territori francès un impost a les grans tecnològiques (principalment nord-americanes). Trump va respondre ràpidament amenaçant en augmentar els aranzels a la importació de productes francesos per valor de 2.400 milions de dòlars i el líder liberal gal ha hagut de recular. Tot plegat, refreda encara més les possibilitats reals que a curt o mitjà termini s'apliqui una taxa global a empreses com Google, Facebook o Amazon.

"Gran discussió amb Donald Trump sobre la taxa digital. Treballarem conjuntament en un bon acord per evitar l'escalada aranzelària", va piular dilluns al vespre Macron. A Brussel·les, aquest dimarts el ministre de finances francès, Bruno Le Maire, ha reconegut que amb aquesta treva França aparca també fins passat el 2020 la voluntat d'aplicar aquest impost, i amb l'excusa d'esperar les negociacions en el marc de l'OCDE. Aquest és el mateix pretext que fa servir la Unió Europea, que va acabar el 2019 sense un acord per aplicar una tributació digital en el marc comunitari, i ha decidit esperar també que hi hagi un pronunciament global sota el paraigua de l'OCDE. S'espera que aquesta organització presenti una proposta a principis d'aquest any però difícilment s'anticipa un acord perquè cal tenir en compte que els Estats Units formen part (i tenen dret de veto) dins l'OCDE.



Qui té clar que no vol esperar un acord internacional, però, és Espanya. El nou govern de Pedro Sánchez, a través de la seva vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, ha reiterat aquest dimarts que la seva voluntat és la d'impulsar l'aplicació d'aquest tribut en territori espanyol amb la proposta dels nous pressupostos generals que espera tenir llesta "al més aviat possible". Tot i això, des de Brussel·les ja s'ha deixat clar que la preferència és que mesures com aquestes s'apliquin a escala global i no nacional per evitar conflictes i fragmentació del mercat. Amb un dèficit públic encara massa elevat, però, el govern espanyol necessita augmentar la recaptació fiscal per poder també augmentar la despesa com han promès tant el PSOE com Podem.

Després de reunir-se amb els seus homòlegs europeus, Calviño ha reconegut que l'acord no és senzill malgrat assegurar que l'ambient és "moderadament optimista". La vicepresidenta espanyola ha reiterat que és favorable a aplicar l'impost de manera global però ha deixat clar que el seu executiu no esperarà i farà la proposta perquè és el que esperen els electors.