Madrid fa gratuïtes les donacions en vida si són per comprar una casa o per obrir un negoci

L'Assemblea madrilenya ha aprovat aquest dimecres una nova rebaixa dels impostos autonòmics que converteix la Comunitat de Madrid en una de les autonomies amb més avantatges fiscals i amb la que gaudeix d'un IRPF més baix. Entre les noves mesures fiscals, aprovades amb el vot del PP i de Ciutadans, destaca la gratuïtat de les donacions en vida de pares a fills, entre germans o entre els membres d'un matrimoni, sempre i quan no superin els 250.000 euros i els diners es destinin a la compra d'una vivenda habitual o a obrir un negoci.

El paquet de mesures -que va ser ideat per la popular Cristina Cifuentes abans de dimitir com a presidenta de la Comunitat de Madrid- ha estat aprovat en sessió plenària amb el vot del PP i de Ciutadans. El PSOE i Podem hi han votat en contra per considerar la rebaixa d'impostos una mesura "electoralista" i "demoagoga".

El govern autonòmic de Madrid, un dels que reclama amb més vehemència més finançament a l'Estat, deixarà d'ingressar l'any que ve 162 milions d'euros per la rebaixa fiscal. Aquestes són les principals novetats de la reforma: