Madrid, última víctima de l’arbitrarietat fiscal de Montoro

“A Espanya la instrumentalització de la regla de despesa és simplement impossible. [...] Som incapaços d’avaluar-la”. Són declaracions de José Luis Escrivá, president de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef), que consten en el diari de sessions del Congrés de Diputats del dia en què va comparèixer per avaluar els pressupostos generals de l’Estat del 2017. Escrivá repeteix aquesta crítica a la regla de despesa cada vegada que li toca avaluar els comptes de les administracions públiques, i molt en especial els dels ajuntaments. I justament en aquest posicionament havia trobat complicitats amb el consistori de Madrid, que aquesta setmana ha vist com el ministeri d’Hisenda intervenia les seves finances.

El titular d’aquest ministeri, Cristóbal Montoro, anunciava dimarts que ja n’havia tingut prou de l’estira-i-arronsa amb el consistori que dirigeix Manuela Carmena i que passava a controlar-ne els comptes. La mesura, segons fonts d’Hisenda, passa per una supervisió setmanal que haurà de fer la interventora de l’Ajuntament -com passava a Catalunya per certificar que no hi havia despeses destinades al referèndum- amb informació de cada un dels seus moviments.

L’estira-i-arronsa amb Madrid

L’argument de Montoro és que l’ajuntament de la capital de l’Estat no va corregir correctament la seva regla de despesa per al 2017 per garantir que no gastaria més del que li permet aquest llindar fixat per la llei d’estabilitat pressupostària. De fet, l’ajuntament de Manuela Carmena no ha complert mai la regla de despesa, però tampoc ho feia l’antic consistori del PP ni centenars d’ajuntaments a Espanya. Quan una administració incompleix, ha de presentar un pla econòmico-financer (PEF) que prevegi mesures correctores. Hisenda, però, havia rebutjat fins a tres vegades els que presentava el consistori madrileny, que sempre ha criticat obertament la regla de despesa.

De fet, segons l’últim informe en què l’Airef revisa els compliments pressupostaris de totes les administracions públiques hi ha fins a vuit grans administracions de l’Estat que amb molta probabilitat no compliran la regla de despesa aquest any. Són els ajuntaments de València, Palma, Bilbao, Còrdova, Gijón i Múrcia. A més, també apareixen al llistat la Diputació de Barcelona, la de Sevilla i els consells insulars de Tenerife i Mallorca.

En tots aquests casos, l’autoritat fiscal independent creu poc probable que es compleixi aquesta norma que fixa un límit de despesa en funció del creixement de l’economia, encara que l’adminstració ja no tingui dèficit, com és el cas de la majoria d’ajuntaments. També el de Madrid, que fa dos anys que té més de 1.000 milions anuals de superàvit, però que segons Hisenda s’han de dedicar a reduir el deute. Carmena ha gastat 700 milions més del que tenia permès per la regla de despesa fins a dia d’avui.

L’excepció murciana

La realitat és que en la majoria dels casos aquestes administracions “sota risc” d’intervenció ho fan conscientment. Critiquen la impossibilitat de gastar més i les dificultats d’aplicar una regla de despesa que sovint no se’ls comunica fins que ha començat l’exercici. A més, a la pràctica, la seva aplicació acaba sent arbitrària i poc rigorosa, tal com denuncia l’Airef.

Per aquesta arbitrarietat s’entén que Montoro hagi intervingut els comptes de Madrid i no els de Múrcia, que no va complir el 2016 i que encara no té el PEF validat. Madrid (com Barcelona, que també incompleix però que presenta correctament els PEF) ha fet gala de la seva voluntat d’incomplir i ha denunciat diverses vegades la cotilla que suposa la regla de despesa.

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) ja va exigir que aquesta limitació se solucionés amb la reforma del finançament. Tot i això, Montoro continua sostenint que els ajuntaments no han de poder gastar més sinó que han de continuar reduint el deute (Madrid l’ha rebaixat un 40% des que Carmena va entrar a l’Ajuntament). Per a aquest 2017, mentre que l’administració central encara incompleix el dèficit, els ajuntaments tornaran a registrar superàvit. Per tot això, Colau (que tampoc compleix) tuitejava dimarts: “Ahir va ser Catalunya, avui l’Ajuntament de Madrid; el PP fa servir de manera arbitrària la llei contra adversaris polítics. Cal aturar-los!”

Les administracions que no compliran la regla de despesa

Múrcia

L’any 2016 va incomplir la norma de despesa i aquest any encara no ha validat el PEF.

Bilbao

No va presentar un PEF d’acord amb la normativa i, segons l’Airef, molt probablement no complirà aquest 2017.

València

Complirà amb el dèficit però no amb la regla de despesa.

Palma

No ha presentat la informació necessària.

Diputació de Barcelona

Ja va incomplir la regla de despesa el 2015. Sí que compleix el dèficit.

Còrdova, Gijón, el Consell Insular de Mallorca i el Cabildo de Tenerife

Còrdova va refinançar el deute el 2016 i la resta compliran l’objectiu de dèficit però no la regla de despesa d’aquest 2017.