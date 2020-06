Mallorca, Roma i Londres, els vols més barats

Mallorca, París, Londres o Roma. El coronavirus no ha afectat les destinacions més habituals i populars per anar de vacances i continuen sent les que presenten més ofertes. Malgrat l’aixecament de les restriccions per viatjar, tant dins d’Espanya com a la majoria dels països de la Unió Europea, el sector turístic espera una caiguda important de visitants. A més, ajuntaments i Generalitat estan fent campanyes per potenciar el turisme intern català, per la qual cosa la demanda de vols serà clarament inferior.

En els anys anteriors buscar un vol a finals de juny per a mitjans de juliol o agost per desplaçar-se a una capital europea o a una destinació turística espanyola era una tasca complexa i, sobretot, molt cara. Però, i ara?

Amb una recerca d’ofertes entre els principals cercadors de vols feta aquest mateix divendres, el primer que es pot comprovar és com els preus dels bitllets a algunes de les principals destinacions turístiques tant d’Espanya com d’Europa són relativament assequibles i encara es poden trobar ofertes a bon preu. I el segon element a tenir en compte és que les destinacions a priori més populars continuen sent les més barates, com per exemple Mallorca a escala estatal i París, Roma o Londres a l’estranger, amb preus de mitjana per sota o pels voltants dels cent euros i ofertes per menys de 60 euros.

Donant un cop d’ull al gràfic adjunt es veu com a Espanya, Mallorca i Eivissa tenen els preus més baixos dels bitllets d’avió (per a vols des del Prat, d’anada i tornada), però hi ha, a més, el cas de Sevilla. La capital andalusa té la particularitat que l’època en què hi ha menys demanda és l’estiu, per les altes temperatures i perquè els dos grans esdeveniments que hi marquen l’arribada de visitants es concentren a la primavera: la Setmana Santa i la Feria de Abril.

A l’altre extrem hi trobem dues destinacions a les Canàries, que, tot i ser territori espanyol, estan més lluny que la resta de ciutats europees que apareixen al gràfic i, per tant, arribar-hi té un cost més alt, que pot sobrepassar els 300 euros.

Pel que fa a destinacions europees, la lògica s’imposa i volar a les destinacions més populars i alhora pròximes, com ara Roma, Londres i París, té un cost molt més baix que fer-ho, per exemple, a Berlín, Amsterdam o Atenes. París i sobretot Londres són les dues ciutats més poblades de la mostra i, a més, tenen una gran quantitat d’aeroports amb aerolínies de baix cost, la qual cosa ajuda a rebaixar sensiblement el preu dels bitllets a altres destinacions europees. Un vol a Londres a l’agost val menys de la meitat que a Berlín (61 euros contra 134), tot i que la capital alemanya només està 400 quilòmetres més lluny.

A escala europea, Roma és la que té millors ofertes puntuals, per sota dels 40 euros.