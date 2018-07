Mals presagis als aeroports

“Passatgers, els parla el pilot. Ho sento però no podem sortir perquè el nivell de regulacions aèries al Prat és molt elevat i no hi ha espai per aterrar, encara. Ho sentim”. Aquesta va ser l’explicació fa unes setmanes davant del retard de gairebé dues hores d’un vol que havia de sortir de Nàpols amb destinació a Barcelona. Aquest missatge i altres variants s’han convertit en un mantra habitual als avions amb retard de les principals aerolínies europees, que afronten un estiu que el sector preveu “caòtic” i “problemàtic”.

El primer cap de setmana de juliol arrenca amb la incògnita sobre què passarà al cel aquesta temporada després de l’allau de conflictes laborals i l’augment del trànsit aeri que viu el continent. Precisament, aquest context va deixar la setmana passada una imatge gairebé inèdita: els consellers delegats del grup IAG i Ryanair, Willie Walsh i Michael O’Leary, asseguts de costat en un acte d’Airlines for Europe, la patronal del sector, a Brussel·les. Els dos directius van fer una denúncia conjunta de la situació i van avisar que la situació actual amenaça els vols de milers de passatgers europeus aquest estiu. A banda de les vagues dels controladors de Marsella -claus per a la majoria de connexions que surten i aterren a l’aeroport del Prat-, el sector aeri haurà de fer malabars amb una possible aturada dels seus homòlegs a Barcelona i les reivindicacions laborals de la tripulació de cabina de les mateixes aerolínies. Els controladors espanyols s’han reunit aquesta setmana amb la nova secretaria d’Estat de transport -van estar a punt de registrar la convocatòria de vaga a Treball- i asseguren que la negociació està sent “bona”. Tot i així, reclamen que no hi ha prou efectius a la plantilla per absorbir el volum de feina i que se’ls han retallat els dies de descans.

“En els últims quatre anys el creixement del trànsit aeri ha sigut exponencial i el sector no ha fet una bona previsió”, assegura Raúl Tobaruela, el portaveu de l’Assemblea de Treballadors del Centre de Control del Trànsit Aeri de Gavà. Només a Barcelona, les aerolínies han programat gairebé un 9% més de places aquest estiu. “No demanem més diners, de fet les nostres nòmines baixaran si es contracten més treballadors”, insisteix Tobaruela.

Fonts de les aerolínies apunten que aquesta congestió no només depèn de la seva programació. El sector reivindica que l’espai aeri està molt “col·lapsat” i que això és una font de maldecaps alhora d’evitar retards en l’operativa. De fet, l’aeroport del Prat ja està buscant vies per augmentar els moviments que pot assumir actualment i fer front a l’arribada de nous vols. Segons les últimes dades d’Eurocontrol, l’organisme que regula els cels europeus, l’aeroport barceloní va ser el que va acumular més retards durant el mes de maig a tot Europa.

En el cas del Prat, l’atenció es torna a centrar un cop més en l’aerolínia estrella de la instal·lació. Després del caos operatiu del 2016, l’any passat Vueling va tenir un estiu tranquil malgrat els problemes que va viure l’aeroport amb la vaga d’Eulen. Tot i així, algunes veus del sector apunten que la suma de factors externs i interns podria tornar a complicar aquesta temporada per a la companyia. “Les tripulacions de guàrdia estan justíssimes i hi ha massa avions diaris que no estan disponibles per problemes tècnics o revisions”, avisa una font pròxima a l’aerolínia. No obstant això, l’aerolínia catalana nega que pugui tornar a donar-se un altre estiu complicat.

Els fronts oberts del sector aeri

Controladors

Les vagues dels controladors de Marsella tenen un impacte especial per a l’aeroport del Prat. Els del centre de control de Gavà també podrien convocar una aturada.

Pilots

A finals de maig i principis d’abril els pilots de Vueling van sacsejar l’operativa i el conflicte no s’ha tancat del tot. La plantilla de Ryanair també prepara vagues en diversos països europeus.

Espai aeri

L’augment del trànsit aeri en l’època de bonança ha agafat per sorpresa reguladors i aerolínies, que creixen més del que l’espai aeri pot assumir. Això també és font de retards.