Mango signa un crèdit de 500 milions per refinançar el seu deute

Mango, la primera empresa de moda a Catalunya, ha arribat a un acord amb els bancs creditors Santander, Sabadell, CaixaBank, BBVA, Bankia, Ibercaja i Erste Bank per refinançar el seu deute de 415 milions d'euros fins a l'any 2023. L'operació, que ja s'ha formalitzat, és de 500 milions d'euros i permet a la companyia allargar fins a l'any 2023 el calendari de venciment del deute previst per al 2019 i 2020.

"L'acord és molt positiu, perquè és una clara demostració del suport de la banca al pla de negoci de la companyia, així com una mostra de confiança cap al nostre equip gestor responsable. Ens ajudarà a poder escometre tots els projectes previstos en els pròxims exercicis, entre els quals la reordenació del nostre conjunt de botigues (amb punts de venda més gran) i la transformació digital de l'organització", explica en un comunicat el director general de Mango, Toni Ruiz.

Al llarg del 2017 Mango ja va fer un important exercici de sanejament del seu balanç, amb una forta retallada dels seus passius bancaris i una reducció del seu deute financer net. En concret, a 31 de desembre del 2017, el deute financer net va disminuir un 33%: va passar de 617 a 415 milions d'euros.

Tal com avançava l'ARA aquest dimarts, l'empresa catalana, que acumula dos anys de pèrdues, té previst tancar l'any que ve 50 botigues, principalment a Europa, i obrir-ne 27. Per intentar tancar l'any en números positius també ha reduït a la meitat la plantilla de Kids, la línia de moda per a nens, que ha passat de 41 a 25 treballadors.

Després de guanyar 4 milions d’euros el 2015, l’any següent Mango va perdre 61 milions. Tot i que el 2017 va aconseguir reduir els números vermells en un 45%, l’empresa va seguir tancant amb 33 milions en negatiu.