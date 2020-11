Mango preveu un increment de les vendes online del 40% aquest any per la pandèmia

Les grans cadenes de moda tenen clar que la facturació a les botigues físiques caurà aquest any a causa de la crisi del covid, que els ha obligat tant a la primera onada com ara en aquesta segona a tancar locals durant diverses setmanes o restringir l'aforament. Però la crisi sanitària també ha tingut un vessant positiu en el cas de Mango: ha fet disparar la venda online.

La cadena de moda més important de Catalunya preveu tancar el 2020 amb una facturació de 800 milions d'euros a través d'aquest canal, fet que representa un increment del 40% respecte al 2019. De fet, al tancament de l'octubre la marca ja havia facturat un 5% més en vendes per internet que en tot l'any passat. En el període de confinament més estricte (del 14 de març fins a l'1 de juny), segons ha explicat aquest dimecres la responsable de l'àrea d' e-commerce i membre del comitè de direcció, Elena Carasso, Mango va arribar a incrementar en més d'un 50% les seves vendes online respecte a l'any passat.

La firma, però, que enguany celebra el 20è aniversari de la posada en marxa del canal virtual, no s'atreveix encara a dir quin percentatge del total de facturació representarà aquest canal al tancament del 2020. Entre altres qüestions, perquè queden els dos mesos més important de vendes amb cites com el Black Friday, el Cyber Monday o la campanya de Nadal. El 2019 va representar el 24% de la facturació, ja que va arribar als 564 milions d'euros.

El que sí que té clar la companyia dirigida per Isak Andic és que "difícilment" s'arribarà als resultats "rècord" del 2019, en què va tancar amb una facturació de 2.374 milions d’euros (un 6% més que el 2018) i un benefici net de 21 milions d’euros, de manera que va aconseguir capgirar tres anys consecutius de pèrdues. Tot i així, les previsions per al 2021 pel que fa a vendes online encara són més optimistes que les d'aquest 2020: Mango aspira a tancar l'any que ve amb la xifra rodona de 1.000 milions d'euros.

Tot i la inevitable punxada de la venda a les botigues físiques, Carasso ha deixat clar que en cap cas la cadena té plantificats "el tancament massiu de botigues" ni acomiadaments, com sí que han anunciat altres cadenes com el gegant espanyol Inditex, que preveu abaixar la persiana d'entre 1.000 i 1.200 locals durant aquest any i el que ve a nivell mundial. H&M farà el mateix amb 250 establiments. "La política seguirà sent la dels últims anys: redimensionar botigues físiques (guanyar metres quadrats)", ha detallat Carasso.

150 milions en inversió per al canal online

Per continuar creixent en la venda online l'empresa ha invertit en els últims tres anys 150 milions d'euros en la seva divisió d' e-commerce. A part del seu centre de referència, que està ubicat a Palau-solità i Plegamans, la companyia ja té 11 magatzems satèl·lit per a aquest canal ubicats en països com Alemanya, Turquia, Rússia, la Xina, Corea, Mèxic, Colòmbia o els Estats Units, entre d'altres. Les vendes online arriben a 83 mercats, una xifra una mica inferior al centenar de països on Mango té botigues físiques.

Pel que fa al tipus de client que opta per fer la compra per internet, en aquest cas s'inclina per productes més cars que els de la botiga, mentre que els que van presencialment als establiments ja han visitat prèviament el canal online o les xarxes socials.