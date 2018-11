Mango relleva la directora de la línia Kids

Mango continua reordenant la seva direcció per frenar les pèrdues que arrossega des del 2016. Segons ha pogut saber l’ARA, l’últim pas que ha fet és acomiadar la que era responsable de la línia Kids des de l’estiu del 2015, Lorena Suárez. El seu lloc l’ocupa des de principis de setembre Berta Moral, que portava cinc anys a la cadena com a responsable de la línia de Jeans dins de Mango Woman. Però aquest no és l’únic canvi que ha fet, ja que la companyia ha decidit que tant Kids com la línia Woman pengin de la direcció de Lluís Casacuberta, que fins ara era responsable només la segona.

Una de les primeres decisions que ha pres la nova direcció de la línia de nens ha sigut acomiadar part de l’equip de Suárez. La nova responsable de Mango Kids també té sobre la taula l’elaboració d’una nova col·lecció que n’augmenti les vendes. La companyia va assegurar ahir aquest diari que els canvis responen a “motius d’organització” i que els acomiadaments de part de l’equip de Suárez són fruit de la fusió dels equips de Woman i Kids per un “tema d’eficiència organitzativa”.

Nou director general

Aquesta, però, no és l’única reestructuració que ha fet Mango ( la segona companyia espanyola de distribució de moda per darrere d’Inditex) a la seva cúpula directiva en les últimes setmanes. A l’octubre va nomenar nou director general el fins aleshores director financer, Toni Ruiz. Abans d’entrar a la cadena, amb seu a Palau-solità i Plegamans, aquest executiu venia de passar gran part de la seva trajectòria professional a Leroy Merlin. Amb el nomenament, la companyia recuperava el càrrec de director general, que va eliminar fa tres anys, quan Enric Casi va deixar la cadena. La marxa de Casi es va produir poc després que Jonathan Andic, el fill del fundador de la companyia, Isak Andic, fos ascendit a conseller delegat.

Aquests primers canvis que va fer Jonathan Andic, però, no van donar bons resultats si es té en compte que després d’uns anys amb xifres rècord -del 2011 al 2015 Mango va disparar els seus ingressos fins a un 65% i va arribar a facturar 2.327 milions-, a partir del 2016 la cadena va tancar en números vermells. Concretament les pèrdues van pujar a 61 milions respecte als beneficis de 4 milions d’euros del 2015. La facturació també va patir un lleuger descens i va arribar als 2.260 milions d’euros.

L’any passat la cadena va aconseguir retallar part d’aquests números vermells fins als 33 milions, un 45% menys. La clau per aconseguir-ho va ser el pla de transformació de negoci que va posar en marxa el 2015 per adaptar-se al fast fashion (moda ràpida). Durant l’any passat, les vendes de la companyia van caure un 3% més fins als 2.194 milions d’euros i va aconseguir un ebitda -resultat abans d’impostos, interessos i amortitzacions, entre altres- de 115 milions d’euros, el que representa una millora del 50% respecte al del 2016.

Expansió a la Xina

Enmig d’aquests últims canvis en la direcció de Mango Kids, la línia de roba per a nens petits va començar al setembre la seva expansió a la Xina amb la seva primera botiga online a través de la plataforma Tmall, propietat del gegant xinès Alibaba. La Xina és un dels principals mercats asiàtics per a la marca. De fet, el continent, on va desembarcar el 2002, representa més del 13% de la seva facturació.