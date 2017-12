Mango ultima la venda del seu polígon industrial a Palau-solità

Mango ha tancat un preacord amb el fons d'inversió britànic Invesco per vendre les seves instal·lacions a Palau-solità i Plegamans, on té la seva seu i el centre de disseny, segons ha avançat avui El Confidencial.

L'operació ascendeix a més de 100 milions d'euros i suposa una forma de rendibilitzar els actius de la firma de moda per obtenir recursos que financiïn la seva expansió. Està previst que la seva compravenda es formalitzi durant el primer trimestre del 2018, amb què els ingressos no es comptabilitzaran com a resultats extraordinaris en els comptes del 2017.

Es tracta d'un contracte de venda amb arrendament posterior, que preveu el lloguer per part de Mango durant 30 anys, i suposarà una rendibilitat per al fons britànic del 5%. Les instal·lacions ocupen una superfície de 149.000 metres quadrats i aquesta operació suposa la segona gran desinversió de la companyia en els seus actius immobiliaris, ja que al desembre de l'any passat va vendre el seu centre logístic en Lliçà d'Amunt al grup europeu d'inversió immobiliària VGP per més de 150 milions.