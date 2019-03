Maragall qüestiona el decret de Calvet sobre les VTC

L’esquerda existent entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya pel decret que regula els cotxes amb llicència VTC s’ha convertit en un esvoranc pel costat menys esperat. Persones d’Esquerra, com Marcel Coderch (president de l’Autoritat Catalana de la Competència) ja havien atacat el decret elaborat pel conseller de Territori, Damià Calvet. De tota manera, almenys en públic, els republicans havien mantingut un perfil baix. De fet, el decret el va liderar Calvet, però la setmana passada va ser convalidat al Parlament amb els vots a favor de totes les formacions excepte el Partit Popular i Ciutadans.

Ernest Maragall, candidat a l’alcaldia de Barcelona per ERC i encara avui diputat pel mateix partit al Parlament de Catalunya, va votar a favor del decret. Tot i això, en una trobada informal Maragall ha reconegut que el decret no li agrada. Així ho va admetre en un sopar amb el think tank Catalans Lliures, integrat per defensors del liberalisme, segons va avançar El Nacional.

Ahir mateix, Maragall va publicar un missatge a Twitter en què explicava que creu que cal “afrontar la qüestió de fons” i que, tot i el decret de Calvet, “a Barcelona, a Catalunya, a Europa i arreu encara estem lluny de la solució que el sector necessita. Cal una regulació nova i valenta”.

La nova regulació, segons va dir l’alcaldable en un tuit posterior, ha de “donar seguretat i estabilitat al sector públic”, ha de tenir el taxi ocupant “un paper central” i ha d’ordenar les VTC de manera que “no hi hagi oligopolis i es protegeixin els drets dels treballadors”. Se suposa, per tant, que això el nou decret no ho acaba de garantir.

Damià Calvet també es va explicar a través de les xarxes socials, concretament també amb un tuit: “Segur que és una confusió de l’amic Ernest: no crec que hi estigui en contra perquè hi va votar a favor al Parlament dijous passat”.

El retorn de Cabify

És previsible que la regulació del taxi i les VTC tingui un paper important a les eleccions municipals que se celebren al maig. El decret que va aprovar la Generalitat imposa -entre altres coses- l’obligació d’esperar 15 minuts cada vegada que un usuari demana un servei a un vehicle VTC. Aquesta decisió va provocar que les dues principals plataformes, Uber i Cabify, anunciessin que deixaven de prestar el seu servei a Catalunya, tot i que aquesta mateixa setmana Cabify ha anunciat el retorn a Barcelona. Això sí, ho ha fet amb una interpretació del decret de Calvet segons la qual els usuaris només hauran d’esperar 15 minuts en el primer servei que rebin i no en els posteriors. De moment, Cabify opera amb 300 cotxes, una xifra molt inferior a la que tenia anteriorment, cosa que pot provocar esperes notablement més llargues.