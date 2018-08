Marc Tarrés: “Revocar les llicències VTC permetria als titulars exigir grans indemnitzacions”

Després de set dies de col·lapse a la ciutat de Barcelona, el sector del taxi segueix reclamant l’aplicació de la ràtio 1/30: una llicència VTC per cada 30 taxis. Una petició, però, que troba entrebancs a l’hora d’aplicar-se.

Què se’n farà de les llicències ja atorgades?

Les llicències sol·licitades entre el 2010 i el 2015 van ser atorgades per via judicial i, per tant, són legals. No es poden derogar així com així. Sí que es podria, però, revertir-les.

Què implica retornar les autoritzacions?

Revocar les llicències permetria als propietaris sol·licitar indemnitzacions, però estaríem parlant de quantitats importants de diners. Cal tenir en compte que, majoritàriament, els titulars no són autònoms, sinó que darrere les llicències hi ha empreses que no estaran disposades a acceptar segons què.

Com s’ha de regular l’exercici de les VTC?

És possible establir uns paràmetres per a l’exercici de les VTC similars a les dels taxis: torns de feina, dies festius, etcètera. Però tot requereix una certa enginyeria jurídica.

Cal permetre el servei, també, dins l’AMB?

Com que ara les llicències VTC no només presten servei fora de l’àrea metropolitana, sinó que també ho fan dins l’àmbit urbà, caldria aplicar una autorització urbana. Un títol que fos indispensable per poder oferir servei, també, dins l’àrea metropolitana.

S’han de cedir facultats als ajuntaments?

Més que una cessió de competències, el que cal és una habilitació legal als ajuntaments per tal que, de forma efectiva, tinguin la capacitat de regular sobre aquest tipus de conflicte interurbà. És possible fer-ho, però es necessita una llei que així ho especifiqui.