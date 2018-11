Marfeel duplica les vendes fins als 17 M€ amb la publicitat mòbil

La irrupció de les pantalles mòbils també ha arribat a la publicitat, i les empreses tecnològiques ja han trobat una manera de convertir-ho en un nou model de negoci. La companyia catalana Marfeel ingressarà 17 milions -més del doble que l’any passat- amb la seva plataforma per aconseguir publicitat online per a mitjans de comunicació digitals. Així ho va explicar ahir Juan Margenat, el seu director d’operacions i cofundador juntament amb Xavi Beumala. En l’últim any, l’empresa ha aconseguit arribar a més de 550 clients i guanyar presència en mercats com els Estats Units, l’Amèrica del Sud o l’Àfrica. Actualment treballen amb publicacions com El Confidencial, The Washington Times, 20 Minutos o The South African. “Entre tots acumulen 600 milions de visites. Si fóssim un mitjà de comunicació seríem el tercer més llegit del món”, va estimar ahir Margenat.

De cara al 2019, el directiu calcula que Marfeel tornarà a duplicar les vendes, fins a uns 30 milions d’euros. És per això que la companyia també s’ha traslladat a unes noves oficines de 2.600 metres quadrats (repartits en dues plantes) a l’avinguda Josep Tarradellas de Barcelona. A l’empresa són prop de 130 treballadors -una cinquantena s’hi han incorporat durant el 2018-, i Margenat preveu que l’any vinent la plantilla ja arribarà als 200 empleats.

L’èxit del negoci de Marfeel es basa a aconseguir que els mitjans multipliquin el seu trànsit mòbil i, per tant, els ingressos publicitaris. “El nostre objectiu és ser l’estàndard per a qualsevol publicació”, apunta Margenat. A més, assegura que el segment mòbil és el que més està creixent en el negoci publicitari global.

Sense necessitats de finançament

El 2013 Marfeel va captar una primera injecció de capital de gairebé dos milions d’euros en què van participar, entre d’altes, el fons barceloní Nauta Capital i l’acceleradora de start-ups de Telefónica Wayra. Dos anys després, la companyia catalana va tancar una segona operació de 3,5 milions que li va permetre finançar l’aterratge als Estats Units amb una oficina a Nova York. Ara Margenat assegura que l’empresa no està buscant fons activament, ja que té cobertes les necessitats de finançament. Tot i així, no descarta créixer de manera inorgànica amb l’adquisició d’alguna altra empresa.