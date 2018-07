Mario Draghi, esperançat davant l'acord entre la CE i els Estats Units d'eliminar els aranzels

El Banc Central Europeu (BCE) respira tranquil després de l'acord tancat avui entre el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, i el president dels Estats Units, Donald Trump. Així ho ha manifestat aquest dijous el president de l'organisme, Mario Draghi, que ha assegurat que la decisió d'eliminar els aranzels comercials evidencia la "disposició a discutir assumptes de comerç en un entorn multilateral". Tot i així, l'italià també ha reconegut que és "massa aviat" per valorar el contingut de l'acord.



Després de la reunió del consell general de l'organisme, Draghi ha subratllat que el creixement econòmic de la zona euro és "sòlid i ampli" malgrat les incerteses que es desprenien de la situació geopolítica. Com que l'euro s'ha revaloritzat notablement respecte al dòlar en l'últim any i mig, ha explicat, els efectes dels aranzels que ja havien sigut aplicats han resultat limitats.



Pel que fa a la política monetària del BCE, considera que l'organisme està "preparat per ajustar tots els instruments necessaris per assegurar que la inflació es mogui cap a l'objectiu" previst, situat en una taxa inferior al 2%.



D'altra banda, el BCE ha anunciat que reduirà a la meitat les compres de deute públic i privat en el quart trimestre de l'any vigent, fins als 15.000 milions d'euros mensuals, i les preveu concloure a finals del mes de desembre. També han acordat mantenir el tipus d'interès als bancs al 0% fins, com a mínim, l'estiu del 2019. Així, l'objectiu és no incrementar el valor dels diners fins llavors per tal de garantir que la inflació puja i l'economia creix.