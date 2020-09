Maroto preveu un "efecte rebot" per recuperar el turisme la Setmana Santa del 2021

La ministra d'Indústria i Turisme, Reyes Maroto, ha assegurat en una entrevista publicada aquest diumenge a La Vanguardia que preveu un "efecte rebot" de cara a la recuperació del sector turístic espanyol a partir de la Setmana Santa del 2021. La dirigent confia que, segons el calendari del govern, entre finals d'aquest any i principis del vinent hi hauria una vacuna i, per tant, el turisme es podria començar a refer amb aquest horitzó. "És un sector que no obre perquè no pot obrir. I estem analitzant algunes altres mesures que ens permetin arribar a la Setmana Santa del 2021", ha afirmat la ministra.

Per a Maroto, si l'arribada d'una vacuna facilita que es recuperi la confiança, el turisme podria viure un "efecte rebot" i recuperar tot el que ha perdut "en un o dos anys". "Això en altres sectors és més difícil", admet. Tot i així, la ministra dona per fet que es mantindran els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per força major, després d'una temporada d'estiu marcada pels rebrots. "Al juliol es va generar una expectativa de reactivació, però els rebrots i l'augment de la corba de contagis van fer que ens comencessin a posar quarantenes i restriccions a la mobilitat, i això ha generat falta de confiança del turista", reconeix Maroto.

No obstant, la ministra ha remarcat que el sector turístic s'ha mantingut força al marge del focus dels contagis, amb excepcions com l'hotel a Adeje (Tenerife) que es va posar en quarantena a l'inici de la pandèmia. Maroto ha assegurat que la dependència del turisme del PIB espanyol també es pot veure com un "avantatge". L'argument és que quan hi hagi una vacuna "l'efecte rebot a Espanya serà més ràpid perquè la cadena de valor del turisme comença a rodar molt de pressa". "Ho vam viure el 2008. Juntament amb el sector exterior, el turístic va ser el que abans es va recuperar i va tirar del conjunt. En el 2020 ens resta, però el 2021 i els següents tindran un efecte positiu", ha insistit Maroto.

Per posar en marxa la recuperació empresarial, però, la ministra ha defensat que és necessari aprovar els pressupostos general de l'Estat i ha asseverat que en cas contrari hi haurà dificultats per executar els fons europeus. "No ens ho podem permetre. Per respondre al repte de la pandèmia i de la recuperació, aquest país els necessita", ha afirmat.

Una solució per al buit de Nissan

L'Estat també és una de les parts implicades en les converses per trobar un projecte industrial que substitueixi les fàbriques de Nissan. Tot i que aquesta setmana s'han conegut dues alternatives per reindustrialitzar els terrenys de la Zona Franca, Maroto va preferir "esperar que hi hagi certeses" abans de donar més detalls. La ministra ha reconegut, però, que es busca una inversió vinculada al futur de l'automòbil i que pugui sumar forces amb l'aposta de Seat pel cotxe elèctric.

Precisament, la firma del grup Volkswagen va anunciar que invertirà 5.000 milions d'euros per fer aquests models a Martorell, una iniciativa per a la qual també ha demanat inversió pública. "Encara estem treballant en el projecte industrial. Un cop identificat, veurem quina part es finança amb fons públics, i no només de l'administració general de l'Estat, la Generalitat suposo que també s'hi sumarà", ha explicat Maroto.