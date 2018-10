Marta Plana deixa Digital Origin i fitxa com a assessora de Cabify

Marta Plana, emprenedora i advocada especialitzada en dret tecnològic, canvia el fintech per la mobilitat. La cofundadora de la plataforma de préstecs a particulars Digital Origin va deixar aquest projecte a l’estiu i des de fa unes setmanes és assessora en temes de regulació de l’aplicació de lloguer de vehicles amb conductor Cabify, segons ha pogut confirmar l’ARA. Precisament, la companyia està immersa en el procés d’aprovació del nou decret llei del govern espanyol per limitar l’activitat de les VTC, un conflicte que es podria resoldre als tribunals.

El fitxatge per Cabify també coincideix amb la incorporació de Plana el mes passat a la directiva del FC Barcelona per encarregar-se del Barça Innovation Hub, un projecte que el club va anunciar durant el Mobile World Congress del 2017 per desenvolupar serveis relacionats amb la ciència i la tecnologia. Llicenciada en dret per la Universitat de Barcelona i número tres a la llista d’Unió per a les eleccions del 27-S, Plana donarà suport legal a Cabify, tot i que no formarà part de la plantilla de la plataforma.

Durant els últims temps a Digital Origin, Plana ocupava el càrrec de consellera general. El 2015 la start-up va aconseguir captar una ronda de 15 milions d’euros amb el fons britànic Prime Ventures, l’única que ha anunciat de manera oficial fins ara. Aquell mateix any, però, Plana també va decidir traslladar la seu social de Digital Origin de Barcelona a Madrid a causa de la “inestabilitat política”, segons va explicar a aquest diari en aquell moment.

Sanció de la CMT

En el camp de la regulació, Plana compta amb una taca al seu expedient. L’advocada va ser consellera de l’antiga Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT) entre el 2011 i el 2013, quan es va fusionar amb Competència. Durant aquest període, però, Plana va fundar Digital Origin, al mateix temps que cobrava una pensió pública mentre duraven els dos anys d’incompatibilitat per treballar al sector privat. És per això que l’organisme la va sancionar amb una inhabilitació de cinc anys per a càrrecs públics.