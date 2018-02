MásMóvil dispara les pèrdues però ampliarà la fibra a sis milions de llars

El grup MásMóvil va perdre gairebé 101 milions d'euros el 2017, un 76% més que l'exercici anterior, per l'impacte en la comptabilitat d'elements extraordinaris com ara el deute convertible en mans de la constructora ACS, segons ha informat aquest dimecres la companyia. L'any passat l'operadora de telecomunicacions va obtenir uns ingressos de 1.301 milions d'euros, un 16% més que el 2016, i un benefici abans d'impostos, interessos i amortitzacions (ebitda) de 238 milions d'euros, el doble.

Durant la roda de premsa per presentar els resultats al Mobile World Congress, el conseller delegat de la companyia, Meinrad Spenger, ha explicat que aquests resultats tenen a veure amb la comptabilitat i no amb l'activitat de l'empresa. En aquest sentit, el quart operador assegura que durant el 2018 assolirà un ebitda positiu de 300 milions d'euros.

Precisament, MásMóvil va anunciar ahir que continuarà amb el ritme inversor dels últims anys i ha ampliat el seu acord amb Orange per triplicar la seva xarxa de fibra. Així doncs, les dues companyies han acordat incrementar en 2 milions de llars els seus acords de coinversió en fibra, que passaran de 4,5 a més de 6 milions de llars espanyoles en els propers dos anys. A finals del 2015, la 'teleco' arribava a poc més de 2 milions d'habitatges.

Spenger no ha donat gaires detalls sobre quan la companyia començarà a oferir serveis de televisió. Tot i així, el directiu ha assenyalat que té un projecte "bastant avançat" que podria llançar durant el segon trimestre del 2018, però ha afegit que aquest sector no és una prioritat per a MásMóvil i que no tenen "cap urgència" per fer aquest salt.

"Ara no ens preocupa en absolut", ha incidit el conseller delegat de l'operadora, fent referència a la postura que defensen altres 'telecos' últimament pel que fa a la disputa pels drets del futbol. En aquest sentit, Spenger creu que això demostra que l'estratègia de MásMóvil de no produir continguts ni comprar drets cars era "correcta".