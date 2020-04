Mascareta i guants, obligatoris a Mercabarna

Diversos camions feien cua aquest matí per passar el control de seguretat a l'entrada de Mercabarna, que té l'aspecte d'una mena de peatge. Hi ha diferents barreres que s'obren després que un s’identifiqui. A l'interior l'activitat era frenètica: camions arreu, operaris que traslladaven mercaderies d'un costat a l'altre pel carril toro –a Mercabarna no hi ha carril bici, sinó carril toro–, i comerciants que movien caixes de fruites i hortalisses amb carretons. Els dilluns són el dia de més activitat a Mercabarna, i aquest dimarts –després de les festes de Setmana Santa– semblava que fos un dilluns qualsevol malgrat l'emergència pel coronavirus, si no fos per un petit detall: absolutament tothom a Mercabarna portava mascareta.

"Uf, això ho portem des de fa no sé quant de temps", comentava el director general del que és el mercat de producte fresc més gran d'Europa, Josep Tejedo, assenyalant la mascareta que li tapava part de la cara. La capsa de Pandora que s'ha obert aquest dimarts amb la represa d'algunes activitats econòmiques no essencials i la necessitat que els treballadors disposin de material de protecció, fa setmanes que Mercabarna la va donar per tancada.

651x366 Fruites i verdures a Mercabarna / XAVIER BERTRAL Fruites i verdures a Mercabarna / XAVIER BERTRAL

Durant la primera setmana després de la declaració de l'estat d'alarma el 14 de març, Mercabarna es va limitar a recomanar l'ús de mascaretes a l'interior del recinte. Però un cop van aconseguir fer-se amb aquest material de protecció –l’Ajuntament de Barcelona els en va facilitar algunes, però les empreses i el mateix mercat també en van comprar–, la mascareta s'ha convertit en obligatòria a Mercabarna. La porten treballadors, majoristes, camioners i fins i tot detallistes que acudeixen al mercat a comprar.

També és obligatori l'ús de guants, encara que això no tothom ho compleix. "És difícil traginar caixes amb guants", argumentava aquest matí Pere Prats Guillem, vicepresident de l'Associació de Majoristes de Fruita i Verdura de Barcelona i província a Mercabarna, que tenia guants de làtex però els portava guardats en una butxaca.

Només una desena de casos

Mercabarna, amb una superfície de 90 hectàrees, és com una ciutat dins de Barcelona. Abans de l'emergència del covid-19, cada dia es movien pel recinte unes 24.000 persones i entraven uns 14.000 camions. Ara les xifres s'han reduït per la disminució de l'activitat econòmica, però malgrat això continuen sent importants: gairebé 20.000 persones i entre 8.000 i 10.000 camions diaris. Al seu interior hi ha bars i restaurants –que ara estan tancats o només preparen menjar per endur–, sucursals bancàries, farmàcia i fins i tot gasolineres. Malgrat això, Josep Tejedo assegura que només han tingut una desena de casos de coronavirus. Com ho han aconseguit?

"Hem incrementat un 50% el servei de neteja", detalla Tejedo, que afegeix que també han distribuït gel desinfectant i sabó a totes les naus, i a l'entrada al recinte donen un fulletó informatiu a tots els camioners que indica que no es poden moure per les naus lliurement: només descarregar, comprar alguna cosa per menjar i rentar-se si ho necessiten. També és obligatori mantenir la distància de seguretat i la megafonia al mercat ho recorda constantment.

651x366 Un home descarrega un camió a Mercabarna / XAVIER BERTRAL Un home descarrega un camió a Mercabarna / XAVIER BERTRAL

"També prenem la temperatura a les persones que accedeixen a peu al recinte", declara el director general, tot i que admet que voldrien poder prendre la temperatura a tothom que entra a Mercabarna però no tenen prou termòmetres i els està resultant difícil aconseguir-los. S'han convertit en un article preuat.

L'afluència de compradors també s'ha reduït durant les últimes setmanes. "Alguns detallistes venen un cop cada dos dies en comptes de fer-ho diàriament per por o per precaució", afirma Tejedo. Així mateix, el personal de les empreses que treballen a Mercabarna ha disminuït. "Nosaltres treballem amb un 30% menys de la plantilla i en diferents torns", explica el vicepresident de l'Associació de Majoristes de Fruita i Verdura de Barcelona i província a Mercabarna, que té una empresa familiar, Prats Fruits.

Baixada de vendes

A tot això s'hi afegeix el desastre pel tancament de restaurants, bars i hotels a causa de l'emergència sanitària. Són clients que tampoc van al mercat, i això s'ha fet notar en la facturació. La venda de fruita s'ha reduït un 10% i la de verdures i hortalisses un 20%. "Ara és difícil vendre síndria, meló i pinya. Abans les botigues en venien a trossos, però ara no ho fan per raons higièniques i la gent no compra la peça sencera", comenta Prats Guillem. El preu ho diu tot: abans de la crisi el quilo de pinya per als majoristes era d'1,80 euros, i ara és de només 60 cèntims. Ha caigut en picat.

El que també ha caigut en picat és la venda de peix, també a causa del tancament del sector de l'hostaleria. La venda de peix congelat ha disminuït entre un 70% i un 80%, i la de fresc entre el 40% i el 50%, segons explica Àngel Máñez, president del Gremi de Majoristes de Peix i Marisc de Mercabarna, tot i que assegura que el subministrament continua sent l'habitual i que la higiene i la seguretat estan garantides.