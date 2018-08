Masià proposa que les empreses públiques financin la Cambra

Ramon Masià, un dels tres candidats a presidir la Cambra de Comerç de Barcelona coneguts fins ara, proposa que les empreses participades per administracions públiques s’impliquin en la corporació de la cambra participant-hi i aportant-hi diners. A través d’un comunicat, Masià va demanar ahir aquesta presència, que es podria articular a través de l’estament d’empreses de més aportació voluntària. Aquest grup d’empreses, que pot arribar a representar fins al 24% del ple, el formen les empreses que donen més diners a l’entitat. Es tracta d’una figura inclosa en la reforma de la llei de cambres que va introduir l’Estat el 2014.

La candidatura de Masià considera que la participació d’aquestes societats contribuiria a finançar les “funcions de caràcter público-administratiu” de la Cambra de Comerç i, alhora, ajudaria a acostar les seves relacions amb les administracions. Entre les empreses esmentades s’hi troben l’Institut Català de Finances, Ferrocarrils de la Generalitat, o Barcelona Activa, tot i que la proposta va dirigida a cinquanta entitats de caràcter públic que depenen de qualsevol administració.

No seria la primera vegada que això passa. Aena, el gestor dels aeroports espanyols controlat per l’Estat, participa en la Cambra de Comerç d’Espanya. Des del departament d’Empresa, que controla la normativa sobre cambres des de la Generalitat, es va afirmar ahir que no s’entrarà en aquest debat i que les propostes es tractaran un cop hi hagi un nou president.

Vot electrònic

El govern català va aprovar el decret de convocatòria de les eleccions a les tretze cambres de comerç catalanes el 31 de juliol. Es preveu que les empreses puguin votar les empreses dels seus sectors d’activitat amb un sistema de vot electrònic. Les eleccions tindran lloc a finals d’aquest any o a inicis del pròxim, ja que és necessari celebrar un concurs públic per decidir quina empresa s’encarrega de gestionar tot el procés.

L’elecció del relleu de Miquel Valls acumula un retard de tres anys. Per substituir-lo, s’han presentat Masià, mà dreta de Valls durant molts anys; José María Torres, fundador i president de Numintec, i Carles Tusquets, el president de Mediolanum.