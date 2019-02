260x366 Matías Carnero: “Ens hem de posar a punt per al cotxe elèctric” / CRISTINA CALDERER Matías Carnero: “Ens hem de posar a punt per al cotxe elèctric” / CRISTINA CALDERER

Matías Carnero (Barcelona, 1968) és el president del comitè d’empresa de Seat i repetirà en el càrrec després que la UGT es tornés a imposar ahir en les eleccions sindicals a la marca de Martorell, eixamplant fins i tot la majoria absoluta que ja tenia a la planta -per davant de CCOO i la CGT-, a més d’obtenir la majoria absoluta en tots els centres de l’empresa (Martorell, la planta de components del Prat i el centre d’estampació de la Zona Franca). Carnero va començar a treballar a Seat l’any 1987 com a operari de muntatge. El 1988 va ser escollit delegat al comitè d’empresa de Seat Zona Franca i el 2001 es va convertir en president del comitè de Seat Martorell. Des del 2003 és membre del comitè europeu i del comitè mundial del grup Volkswagen. També és membre del secretariat nacional de la UGT de Catalunya, i l’any 2016 va ser escollit president del sindicat.

Com afectarà la irrupció de la tecnologia, la digitalització i el cotxe elèctric l’estratègia sindical dels pròxims anys?

És molt important, però a Seat hi ha un pla industrial i, de moment, el cotxe elèctric no ens afectarà del tot, almenys fins al 2024. Però ens hem de posar a punt. El que és important davant del que vindrà és tenir una bona formació perquè la plantilla que treballa aquí no quedi obsoleta.

Seat ha tancat el 2018 amb un rècord de vendes i, presumiblement, beneficis rècord [els resultats es presentaran el mes vinent]. Com són ara les relacions amb la direcció de l’empresa, que dirigeix l’italià Luca de Meo?

És cert que a l’empresa ara vivim un moment dolç. Però s’ha de tenir en compte que l’automoció és una indústria cíclica. El tema més important és tenir la flexibilitat suficient. De fet, tenir-ne ja ens ha ajudat molt. Per exemple, en plena crisi, l’any 2008, la plantilla fins i tot va arribar a créixer malgrat els difícils moments que es vivien. La flexibilitat dona un marge ampli per actuar sense afectar la plantilla davant de qualsevol canvi que es produeixi.

La flexibilitat és el més important que han aconseguit els sindicats de Seat els últims anys?

S’ha de tenir en compte que la flexibilitat no és només per treballar més, com ara, sinó que també ha de servir per treballar menys. De fet, la flexibilitat és més complicada de gestionar quan has d’enviar la gent a casa. Això es va veure amb l’expedient de regulació del 2005, que va marcar un abans i un després en les relacions laborals. Després d’aquell expedient molts treballadors van tornar a l’empresa.

I quins seran els objectius del comitè d’empresa de Seat per al mandat vinent?

Tenim conveni fins al 2020, així que entre el 2019 i el 2020 començarem a preparar l’estratègia i a negociar el següent. Però fins ara ha sigut un èxit tenir convenis de cinc anys de durada. Això ha donat molta estabilitat a la plantilla i a les relacions laborals a l’empresa.

És més fàcil negociar quan es té la majoria absoluta al comitè d’empresa?

CCOO i UGT han anat amb unitat d’acció i estem condemnats a entendre’ns. Ja fa vuit anys que tenim majoria absoluta però mai hem signat un acord tot sols. Dels vuit acords que hem signat aquests anys, set els hem subscrit amb la UGT i un amb un altre sindicat. Hem complert el nostre compromís. I per uns quants vots no podem posar en risc l’ocupació a l’empresa o el pa dels treballadors.