Maurici Lucena (Aena) descarta la gestió compartida de l'aeroport del Prat

El president d'Aena, Maurici Lucena, no aposta perquè l'aeroport del Prat tingui una gestió compartida amb la Generalitat. Així ho ha dit en una entrevista al diari 'El País', en què ha defensat la gestió unificada de la infraestructura catalana.

"El Prat té dos grans elements de coordinació, que són el comitè de coordinació aeroportuària i el comitè de rutes. Aquest funciona bé, els seus participants (Aena, l'Ajuntament, la Generalitat i la Cambra de Comerç) em traslladen la seva satisfacció", ha afirmat. Lucena ha assegurat que des del punt de vista de "resultats, activitat, satisfacció de les aerolínies i passatgers", l'aeroport del Prat està "en molt bon estat de forma".

D'aquesta manera, el president d'Aena s'ha mostrat a favor de la unitat territorial de la companyia controlada per l'Estat i ha assegurat que la seva privatització ja no està sobre la taula. "Aquest debat no està sobre la taula, ni per part de l'accionista majoritari ni per part meva. No em fa la impressió que sigui d'actualitat", ha afirmat. En aquest sentit, creu que el procés de liberalització que ha engegat l'empresa fins ara "ha funcionat correctament" i ha introduït "competència i eficàcia".

Lucena ha avançat en l'entrevista que acompanyarà el president espanyol, Pedro Sánchez, en el seu viatge oficial a Cuba per negociar la gestió de quatre dels aeroports del país caribeny. Concretament, Aena vol prendre el control dels aeròdroms Varadero, Cayo Coco, Santa Clara i Holguín per continuar amb la seva expansió internacional.