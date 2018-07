L'exportaveu del PSC Maurici Lucena presidirà Aena

Maurici Lucena serà el proper president d'Aena, el gestor aeroportuari espanyol, en substitució de Jaime García-Legaz, que estava al capdavant de l'organisme des de l'octubre. Lucena, exportaveu del PSC al Parlament, ha treballat sempre en l'empresa pública, lligat als governs socialistes. El juny del 2016 es va incorporar al Banc Sabadell com a director de control financer. Tal com ha avançat 'El Mundo' i han confirmat a l'ARA des del ministeri de Foment, Lucena serà el nou màxim responsable de gestor. Com que l'Estat té un 51% d'Aena la proposta que aquest presenti al consell d'administració és la que s'aprovarà per majoria.

L'economista ha ocupat càrrecs de rellevància en el passat com el de director general del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), entre el 2004 i el 2010, i la presidència del consell de l'Agència Espacial Europea (ESA), entre el 2008 i el 2010. Maurici Lucena també va anar de número 2 a la llista dels socialistes per Barcelona a les eleccions catalanes del 2012, encapçalada per Pere Navarro. El 2015 Pedro Sánchez el va incorporar al seu equip econòmic en el marc del govern a l'ombra.



Previsiblement, el govern de Pero Sánchez portarà aquest divendres al consell de ministres la proposta que després s'haurà d'aprovar al consell.

Precisament aquest dijous ha estat la primera intervenció del ministre de Foment, José Luis Ábalos al Congrés dels Diputats, on ha afirmat que és necessari ampliar la capacitat dels aeroports d'Aena a més d'enfortir el paper del gestor com a líder mundial. També ha assegurat que cal millorar l'eficiència dels seus actius. En l'àmbit aeroportuari, el ministre ha assegurat que incrementarà les places de controladors aeris.

Ábalos ha retret a l'anterior ministre de Foment, Íñigo de la Serna, que no s'hagués planificat la promesa de la rebaixa de les tarifes aeroportuàries el 2019. L'actual titular del departament ha assegurat que es tramitaria perquè així passi.