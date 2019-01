McDonald's perd la marca Big Mac a la UE

De nou David guanya el gegant Goliat. McDonald's ha perdut els drets de la marca comercial Big Mac en un litigi de marques a la Unió Europea (UE), que s'ha decidit a favor de la cadena de menjar ràpid Supermac d'Irlanda, que havia presentat la demanda.

La sentència, subministrada a Reuters per part de Supermac, revoca el registre de la marca registrada de McDonald's, afirmant que la cadena de menjar ràpid més gran del món no havia demostrat el seu ús genuí durant els cinc anys anteriors al cas, que es va presentar el 2017.

L'Oficina de la Propietat Intel·lectual de la UE (EUIPO) a Espanya no ha fet cap comentari sobre aquesta decisió, mentre que McDonald's, que tampoc s'ha pronunciat, encara té la possibilitat d'apel·lar la sentència.

La decisió comunitària permet que altres empreses, igual que McDonald's, utilitzin el nom Big Mac a la UE. Supermac ha dit que ara podrà ampliar el seu negoci al Regne Unit i a Europa, perquè considera que mai no havia tingut un producte anomenat Big Mac, però McDonald's, amb la similitud dels dos noms, havia bloquejat l'expansió de la cadena irlandesa.

"Supermac està encantada amb la seva victòria en l'aplicació de marques registrades i en la revocació de la marca comercial Big Mac, que existia des del 1996", ha dit el fundador de la companyia irlandesa, Pat McDonagh, a Reuters. "És una gran victòria per als negocis en general i deté l'assetjament de les companyies més grans al no permetre que acumulin marques comercials sense utilitzar-les", ha dit.

McDonald's, que comercialitza internacionalment el seu vaixell insígnia Big Mac, va enviar exemplars dels seus llocs web europeus com a prova, així com cartells, envasos i declaracions jurades de representants de les empreses que acreditaven les vendes de Big Mac a Europa.

L'EUIPO, però, ha indicat que les declaracions jurades de McDonald's havien de ser avalades per altres tipus de proves, i que els llocs web i altres materials promocionals no proporcionaven aquest suport. McDonald's històricament ha defensat les seves marques. El 1993 McDonald's va guanyar una ordre judicial bloquejant un dentista a Nova York que oferia serveis sota el nom de McDental. L'any 2016 McDonald's va derrotar una empresa de Singapur per registrar Maccoffee com a marca comercial a la UE.

L'índex Big Mac

El Big Mac de MacDonald's és tan conegut que fins i tot la revista 'The Economist' va crear el denominat índex Big Mac, que es basa en el preu d'aquest producte i serveix per comparar el poder adquisitiu en els diferents països on es ven aquest producte.