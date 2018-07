MediaMarkt obrirà un 'hub' tecnològic a Barcelona

La cadena d'electrònica MediaMarkt posarà en marxa aquest any el seu propi 'hub' tecnològic a Barcelona, segons ha explicat aquest dilluns la companyia alemanya. L'objectiu de la inversió és desenvolupar noves solucions tecnològiques orientades al comerç per a la seva central alemanya, encara que el centre també treballarà en negocis liderats des de Barcelona.

El 'hub' tindrà la seu a les oficines centrals de MediaMark Iberia al Prat de Llobregat i la companyia ja ha posat en marxa un procés de selecció per contractar responsables tècnics locals i alemanys. Concretament, l'empresa busca desenvolupadors de software amb un "excel·lent" nivell d'anglès, a més de formació en camps com el desenvolupament de plataformes digitals al núvol.

Per a Ferran Reverter, conseller delegat de MediaMarkt Iberia, aquest 'hub' reforçarà "la nostra aposta local, on comptem amb 18 anys d'experiència, 85 establiments i més de 6.500 professionals". A més, el directiu assegura que Espanya té "professionals ben formats en el camp tecnològic" i que la cadena ha escollit Barcelona "perquè és l'entorn metropolità ideal per ubicar aquest 'hub' tecnològic des del qual crearem solucions reals per als nostres clients".

Precisament, la cadena de distribució va comprar l'estiu passat una altra empresa d'electrònica amb molta presència a Catalunya: Fnac. L'empresa alemanya Ceconomy va comprar per 452 milions d'euros el 24% de la companyia francesa i n'és el primer accionista. De fet, els dos grups també han anunciat aquest any una aliança per negociar les compres de manera conjunta per tal de fer front a la competència del negoci online.

En els últims mesos, Barcelona s'ha convertit en la nova seu de projectes tecnològics de multinacionals de diversos sectors. Així doncs, empreses com Allianz, Chartboost, Lidl o Nestlé han anunciat recentment que gestionaran part dels seus negocis digitals des de la capital catalana.