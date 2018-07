MediaMarkt obrirà un ‘hub’ tecnològic al Prat de Llobregat

La cadena d’electrònica MediaMarkt posarà en marxa aquest any el seu propi hub tecnològic a Barcelona, segons va explicar ahir la companyia alemanya. L’objectiu de la inversió és desenvolupar noves solucions tecnològiques orientades al comerç per a la seva central alemanya, encara que el centre també treballarà en negocis liderats des de Barcelona. El hub tindrà la seu a les oficines centrals de MediaMark Iberia al Prat de Llobregat i la companyia ja ha posat en marxa un procés de selecció per contractar responsables tècnics locals i alemanys. Concretament, l’empresa busca desenvolupadors de software amb un “excel·lent” nivell d’anglès, a més de formació en camps com ara el desenvolupament de plataformes digitals al núvol.

De fet, el grup Media-Saturn -el propietari de la cadena- ha creat una nova companyia batejada com a MMS Technology per gestionar aquest centre tecnològic. Aquest no serà l’únic negoci digital que l’empresa alemanya gestionarà des de Catalunya. A través de la seva pàgina web, l’empresa també busca diversos perfils per llançar al mercat espanyol l’aplicació Juke, una plataforma de continguts en streaming que barreja elements de Spotify, Netflix i Amazon.

Per a Ferran Reverter, conseller delegat de MediaMarkt Iberia, aquest hub reforçarà la seva aposta local, on compta amb “18 anys d’experiència, 85 establiments i més de 6.500 professionals”. A més, el directiu assegura que Espanya té “professionals ben formats en el camp tecnològic” i que la cadena ha escollit Barcelona “perquè és l’entorn metropolità ideal per ubicar aquest hub ”.

Més centres de multinacionals

En els últims mesos, Barcelona s’ha convertit en la nova seu de diversos projectes tecnològics de multinacionals estrangeres. Empreses com Allianz, Microsoft, Lidl o Nestlé han anunciat recentment que gestionaran part dels seus negocis digitals des de la capital catalana.