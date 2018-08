Mensakas capta quasi 19.000 € per llançar l’apli al setembre

La cooperativa fundada per exrepartidors d’aplicacions d’entregues a domicili com Glovo, Deliveroo i Stuart ja té prou finançament per arrencar la seva pròpia alternativa. Mensakas va aconseguir divendres tancar amb èxit la seva campanya de micromecenatge a Goteo, amb la qual ha recaptat gairebé 19.000 euros per posar en marxa una aplicació de missatgeria instantània aquest setembre. “Hem aconseguit una mica més del mínim, però estem molt satisfets”, explica a l’ARA un dels portaveus de la cooperativa, que va sorgir arran de les protestes iniciades pels repartidors d’aquestes plataformes l’estiu passat.

L’objectiu de Mensakas és crear una plataforma que ofereixi contractes en règim general de 20 hores setmanals, el mínim que exigien els repartidors a les aplis per garantir una certa estabilitat laboral. Els diners aconseguits serviran per desenvolupar la primera versió de l’aplicació per a Android i iOs, en què ja estan treballant. El projecte es va gestar amb l’acompanyament de diverses institucions públiques com ara la Comunificadora, un espai d’incubació d’iniciatives d’economia social de Barcelona Activa.

L’aplicació comptarà amb un catàleg d’establiments que podran oferir els seus productes per enviar-los a domicili. De fet, durant la presentació del projecte el maig passat, els fundadors ja van insistir que la plataforma també vol ser més rendible per als comerços. “La llista de restaurants també avança a poc a poc i hi ha locals que treballen amb Deliveroo i Glovo que hi estan interessats”, asseguren des de Mensakas. No obstant això, la incorporació de missatgers amb contracte i donats d’alta a la Seguretat Social es farà de manera gradual, a mesura que l’aplicació agafi embranzida.

Fronts judicials oberts

A part del llançament de Mensakas el setembre vinent, alguns dels missatgers de la cooperativa encara estan immersos en una baralla judicial amb Deliveroo. Al maig es va jutjar el primer enfrontament als tribunals d’un repartidor a Catalunya contra l’empresa i gairebé una vintena de repartidors passaran pel mateix procés durant aquest any. De moment, a Espanya només hi ha una sentència a València sobre aquest conflicte, que va considerar els repartidors falsos autònoms.