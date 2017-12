Menys d'un 20% de les empreses espanyoles venen per internet

Només un 16% de les empreses espanyoles venen per internet, segons les dades publicades aquest dijous per l'oficina estadística comunitària Eurostat. De fet, aquest percentatge és el mateix que recull la mitjana de la Unió Europea. Tot i així, fa set anys la proporció de companyies espanyoles que feien servir l''e-commerce' era tan sols del 10%.

Els països on el comerç electrònic ha agafat més embranzida en el teixit empresarial són Irlanda (on ja és habitual per al 26% de les companyies), Suècia (25%) i Dinamarca (24%). A l'altra cara de la moneda hi ha estats com Romania (7%) i Bulgària i Polònia (amb un 9% totes dues), entre d'altres.

Segons l'Eurostat, la majoria d'aquestes companyies van vendre a clients del seu propi país (el 97%), mentre que menys de la meitat van fer-ho a consumidors de la Unió Europea (44%) i encara menys (28%) ho van fer a països extracomunitaris.