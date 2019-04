De Meo renova i seguirà a Seat

L’idil·li entre Luca de Meo i Seat va per llarg. Segons ha pogut saber l’ARA, l’executiu italià, nomenat president de la marca catalana del grup Volkswagen el novembre del 2015, ha allargat el seu contracte fins a finals del 2020. Així ho han assegurat fonts del sector, que afirmen que el vincle contractual entre les dues parts s’ha allargat més enllà dels tres anys que va signar inicialment.

Fonts del sector expliquen que al grup Volkswagen són habituals els contractes d’alta direcció de quatre anys, però el mateix De Meo va manifestar en el seu dia que en el cas dels expatriats els contractes eren de tres, i que ell va aconseguir negociar que el trienni inclogués una ampliació de dos anys més. La renovació que ha conegut ara aquest diari confirma el compromís del directiu italià amb Seat. El cert és que la seva etapa al capdavant de l’empresa de capital alemany ha sigut exitosa: després d’anys de crisi i pèrdues, el 2015, fruit de la bona tasca del seu predecessor, Jürgen Stackmann, ja hi va haver un benefici de sis milions. Un any més tard, els guanys es disparaven fins als 232. El 2017 la xifra passava a 281, i l’any passat ja era de 294.

Durant aquesta etapa, Seat també ha superat una marca històrica: el 2018 va batre el seu rècord de cotxes venuts amb 517.600 unitats. Per trobar l’anterior màxim calia remuntar-se al 2000, en plena eufòria econòmica a Espanya. Si bé és cert que l’automoció és un sector molt procíclic (va bé quan l’economia està forta i decau en temps de crisi), el sector reconeix sense fissures que De Meo ha fet una gran feina a la marca catalana.

Els principals èxits de la seva gestió al llarg de gairebé quatre anys són diversos. D’una banda, ha sigut el responsable de vincular Seat a Barcelona de manera explícita i inequívoca. “Durant temps hem viscut d’esquena a la marca Barcelona i no sé per què”, va declarar el 2016 en una entrevista amb l’ARA. Sota el seu mandat, l’Ateca s’ha comercialitzat amb la llegenda Created in Barcelona als anuncis. Seat també està treballant en les obres per tenir la seva primera flagship store a l’emblemàtic edifici de Deutsche Bank, a l’encreuament de l’avinguda Diagonal amb el passeig de Gràcia. També s’ha trencat una vella tradició de la marca, que durant 30 anys va anomenar els seus models amb noms de ciutats espanyoles sense triar-ne mai cap de catalana: amb De Meo s’han batejat el Seat Tarraco i el Seat el-Born. Tampoc cal oblidar que malgrat les pressions rebudes per part del govern espanyol, i fins i tot de la Casa del Rei, De Meo es va resistir a treure la seu de Catalunya.

Al sector també s’assenyala que l’aposta de De Meo pels totterrenys urbans ha sigut un clar encert i les tendències de mercat indiquen que l’increment de models híbrids i connectats -i fins i tot de vehicles disruptius com el patinet elèctric- que promou també han de funcionar. Aquest vessant innovador i de mobilitat de Seat s’està promovent des del Seat Metropolis Lab, a la Barcelona Tech City.

De Meo és clarament una estrella a l’alça en la constel·lació del gegant de l’automoció amb seu a Wolfsburg, i prova d’això és la presència del president del grup Volkswagen, Herbert Dies, en l’última presentació de resultats, cosa que mai s’havia donat. Tot plegat ha propiciat que recentment s’hagi disparat la rumorologia sobre el futur de De Meo. La cultura empresarial del grup ha situat històricament el càrrec de president de Seat com a trampolí cap a altres marques.

Inquietud interna

Segons diferents fonts, els últims mesos a Seat hi va haver inquietud davant la possibilitat que el directiu italià fos designat per rellançar Audi, però això no va passar. Tampoc es va materialitzar un dels diversos rumors que han corregut últimament sobre el futur de De Meo: que podia marxar a Fiat com a substitut de Sergio Marchionne, primer executiu de Fiat, que va morir l’estiu passat.

Fonts de l’entorn de De Meo diuen que el seu compromís amb Seat i Barcelona s’explica d’una banda per raons familiars -tant ell com la seva família estan molt adaptats a la seva vida a la capital catalana- i de l’altra per raons professionals: s’apunta com a punt favorable el fet que se sent valorat per Volkswagen. Per exemple, recentment ha sigut designat com a màxim responsable de cotxes elèctrics petits, però no de Seat, sinó de tot el grup. De Meo, doncs, seguirà a Seat, com a mínim, fins al 2021.