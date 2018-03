Mercadona redueix a la meitat el benefici en 2017 per la inversió en la renovació de supermercats

El president de Mercadona, Juan Roig, ha anunciat avui que les vendes de la cadena alimentària van créixer el 2017 en un 6%, passant dels 21.623 milions del 2016 als 22.915 de l'any passat. Tot i aquest augment, el benefici net de la cadena alimentària es va reduir un 49%, escurçant-se fins els 322 milions. El motiu d'aquesta reducció és la inversió en la renovació dels supermercats que va requerir 1.008 milions el que suposa un 47% més. En 2016 va ser de 685.

Pel que fa a la plantilla, aquesta va augmentar en 5.000 treballadors, creixent des dels 79.000 empleats fins els 84.000. De la plantilla el 64% són dones, un percentatge que es redueix a l'equip directiu on les dones suposen el 47% del total.

Un element clau del 2018 serà la posada en marxa de la web que necessitarà d'una inversió de 20 milions d'euros i que estarà disponible en el segon semestre de l'any, tot i que només en la ciutat de València "com a període de prova". "Anem a provar. Sabem que anem a tenir èxit, però no sabem com, ens caldrà descobrir com respon el client", ha explicat Juan Roig.

Roig ha remarcat que l'empresa valenciana suposa l'1'7% del PIB espanyol.

El 2017 la cadena alimentària va incrementar la seva quota de mercat estatal en 1,2%, fins a superar ja el 24%. És a dir, que un de cada quatre euros dels que els espanyols dediquen a omplir el cistell de la compra se'ls gasten a Mercadona.