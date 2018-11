Mercadona compra uns terrenys a Ripollet per al seu segon magatzem online a Catalunya

Mercadona ja ha signat la compra d'uns terrenys a Ripollet (Vallès Occidental) per instal·lar-hi un segon magatzem que es dedica al negoci online de la cadena de supermercats i se sumarà al que ja va anunciar a la Zona Franca, segons han confirmat a Europa Press fonts de la companyia. Aquesta segona instal·lació estarà operativa el 2022 i tindrà una extensió de més de 25.600 metres quadrats, dels quals 15.650 es destinaran a construir la plataforma logística online.

Aquest 'rusc' (així anomena Mercadona els seus centres logístics destinats al comerç electrònic) cobrirà la demanda de Barcelona i els municipis de la zona nord de l'àrea metropolitana. La companyia de logística australiana Goodman Group és qui completarà la construcció de la nau, però Mercadona l'haurà d'acondicionar per adaptar-la a la seva operativa.

D'aquesta manera, Mercadona amplia els seus magatzems per al canal 'online' després d'obrir el primer d'aquests centres a València el passat 21 de maig amb una superfície d'uns 13.000 metres quadrats. Quan la cadena de supermercats va anunciar aquest prova pilot, ja va apuntar que buscaria altres localitzacions a ciutats com Madrid o Barcelona per impulsar les vendes per internet.