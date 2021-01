Més acomiadaments a la indústria: Italco fa un ERO de 246 persones i Girbau de 76

Nous acomiadaments en empreses industrials catalanes. La direcció de la multinacional tèxtil Italco ha anunciat aquest dijous al comitè d'empresa la seva intenció de tancar la planta que té a Sant Quirze del Vallès, amb una plantilla de 246 treballadors, adduint causes econòmiques. A més, l'empresa Girbau, dedicada a la maquinària de bugaderia professional i amb seu a Vic, ha presentat un expedient de regulació d'ocupació (ERO) per acomiadar 76 treballadors.

Els acomiadaments s'afegeixen a una llista de tancaments i d'expedients d'ocupació que han afectat altres empreses industrials del país aquest any, com ara Saint-Gobain, TE Connectivity i Nissan, entre d'altres.

Pel que fa a Italco, el sindicat Comissions Obreres ha rebutjat la decisió de la companyia, que produeix roba d'alta costura per a la firma italiana Ermenegildo Zegna: assegura que "té futur a Catalunya" i exigeix a la direcció un pla de futur per a la planta vallesana. També recorda que la plantilla d'Italco, integrada pràcticament per dones, "està molt preparada i ha demostrat sobradament la seva capacitat i qualitat de treball". En els últims 15 anys, la planta d'Italco a Sant Quirze havia perdut gairebé 1.000 llocs de treball.

D'altra banda, la direcció de Girbau al·lega motius econòmics i organitzatius i atribueix la reducció de personal a una "caiguda molt significativa" de les comandes, atès que són un sector molt vinculat al turisme. Des de Comissions Obreres, el sindicat majoritari al comitè d'empresa, també rebutgen l'expedient i demanen que es busquin altres fórmules per compensar la caiguda de les comandes. En aquest sentit, posen l'exemple dels dos ERTO bonificats amb fons públics que s'han aplicat durant el 2020.

En els dos casos els expedients no estan tancats i els dirigents de les dues companyies s'hauran de reunir amb els respectius comitès d'empresa per intentar tancar un acord.