Més pressió contra la DUI

Ja han passat 20 dies des que el 5 d’octubre el Banc Sabadell i CaixaBank obrien foc i anunciaven que traslladaven la seva seu social fora de Catalunya en una decisió que responia a la incertesa política arran de l’1-O. Allò va ser l’inici del que s’ha vist en les últimes tres setmanes, en què els posicionaments sobre una eventual independència de Catalunya s’han succeït des de l’àmbit econòmic, amb diferents matisos i tons però una nota contrària generalitzada. La jornada d’ahir, a les portes de la decisió de l’executiu català sobre una declaració unilateral d’independència, va ser una bona mostra d’aquest rebuig, tot i que hi va haver opinions de tota mena. Aquestes són algunes de les més destacades que es van sentir.

CCOO demana obediència

El sindicat alerta els funcionaris del risc de desobeir l’article 155

El secretari general de CCOO, Unai Sordo, va fer ahir una crida als funcionaris catalans perquè compleixin el que dicta l’article 155 de la Constitució. El dirigent del sindicat (el primer a Catalunya en afiliació) va fer una crida perquè els treballadors públics compleixin la normativa vigent per evitar “problemes laborals”. Sordo va explicar que aquest article “pot agradar més o menys” però és una norma constitucional, i va recalcar que el sindicat no demanarà l’incompliment de les normes. Sordo va fer una crida directa a Puigdemont perquè convoqui eleccions autonòmiques anticipades per evitar així l’aplicació de l’article 155.

En la seva línia, el ministre d’Economia, Luis de Guindos, assegurava també ahir que, en cas d’independència, Catalunya “seria molt menys autònoma i tindria molta menys sobirania des del punt de vista econòmic que com a part d’Espanya, de la Unió Europea i de la zona euro”. El ministre va aprofitar per indicar que la independència suposaria que el 70% del PIB català depengués d’aranzels, que els bancs quedessin fora de l’aixopluc del Banc Central Europeu i que la contracció del crèdit fos “important”. També va vaticinar que la República Catalana hauria de tenir una nova moneda que patiria depreciació, cosa que generaria inflació. A més, el PIB cauria entre un 25% i un 30% i la taxa d’atur “es doblaria”. Aquesta previsió no surt de cap estudi del ministeri d’Economia.

En la mateixa línia, Joan Rosell, president de la patronal CEOE, va assegurar que la fugida d’empreses de Catalunya només es paralitzarà si els esdeveniments polítics futurs transmeten seguretat.

A més, Rosell va afirmar que l’activitat econòmica “s’està paralitzant” i que serà “difícil recuperar el deteriorament que s’està produint”. Respecte a les empreses que han canviat de seu -ara ja 1.500-, va afirmar que “són les més grans i les que més treballadors tenen”, i va assegurar que la seva decisió d’abandonar la comunitat és ferma, perquè “fer marxa enrere és complicat”.

Roig i l’Espanya perduda

El president de Mercadona no veu la solució

Juan Roig, president i propietari de Mercadona, va afirmar ahir que “és més fàcil fer canvis quan saps on vas” i va lamentar el desconcert actual: “[A Espanya] no sabem cap on anirem o com se solucionarà”. Roig va ser explícit respecte als dubtes del model d’estat espanyol: “El més difícil és quan no saps on vas i surts corrent d’un lloc i no fas res més que fer voltes”.

El mateix to neutre el va fer servir ahir la cavista catalana Codorníu, que acaba de traslladar la seva seu social a la Rioja, per parlar de la situació actual. El seu director general, Xavier Pagés, va dir que era optimista: “Que la situació s’arregli i no faci mal a l’economia. Esperem que no hi hagi boicot al cava”, va fer.

A l’espera de les dades

Un mal inevitable però encara no quantificat

L’impacte econòmic de la tensió política d’aquest mes d’octubre segueix sent difícil de fixar. La patronal catalana Foment del Treball alertava ahir que el principal dany a l’economia pot arribar a mig termini, sense concretar més.

El Col·legi d’Economistes de Catalunya, per la seva banda, va expressar la seva “preocupació” pels “inevitables efectes econòmics” de la situació política. Aena, però, apuntava que de moment no ha percebut un impacte “rellevant” en el trànsit de passatgers després que el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, afirmés que s’ha passat de creixements del 10% a l’estancament.

La situació no és excepcional: ahir mateix la patronal del comerç RetailCat desmentia la suposada pèrdua d’activitat d’entre el 20% i el 30% denunciada pel delegat del govern a Catalunya, Enric Millo, amb qui s’havien reunit. Segons van lamentar, la nota de Millo “no ajuda a rebaixar la tensió”.

L'ELIT ECONÒMICA MANTÉ EL DISCURS DE LA POR

