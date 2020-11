La segona onada remata el sector hoteler a Barcelona: només un 26% estan oberts

Les noves restriccions imposades per lluitar contra la segona onada de la pandèmia, especialment pel tancament perimetral de Catalunya i el confinament municipal dels caps de setmana, han tingut un impacte directe en el negoci hoteler, i gairebé mig centenar dels establiments que havien reobert a Barcelona han tornat a tancar, segons les dades del Gremi d'Hotels de Barcelona.

Segons el sector, en l'actualitat només estan oberts 116 establiments a Barcelona, el 26,5% del total. Aquests establiments representen 13.000 habitacions, un 33% de què disposa la planta hotelera de la ciutat, composta per 438 establiments.

Amb la desescalada, a partir del maig però sobretot al juny i el juliol, 162 establiments van tornar a obrir les portes, segons concreta el gremi, però, d'aquests, 46 hotels han decidit tornar a tancar. "El tancament perimetral ha donat el toc de gràcia a molts establiments d'allotjament turístic que encara resistien oberts", assegura el sector.

Els hotelers, davant aquesta situació, han reclamat de nou mesures per rescatar el sector, com l'articulació d'ajudes en matèria de lloguers, impostos i taxes. La patronal hotelera de Barcelona reclama "mesures pal·liatives contundents" i equiparades amb el grau d'afectació de les restriccions imposades.

A més, el gremi també ha demanat bonificacions del 50% sobre la renda de lloguer als establiments turístics tancats i, per als que estan oberts, una bonificació del 50% sobre la renda de lloguer en funció de les habitacions i serveis que no estan ocupats o en funcionament. També exigeixen una rebaixa de l'IBI i l'exoneració de pagar l'IAE i altres taxes i impostos municipals des del març de l'any 2020 fins que s'estabilitzi la situació.

Establiments en venda

D'altra banda, Catalunya té 101 hotels en venda, gairebé un 11% més dels que hi havia al març, just abans de la pandèmia, segons dades del portal immobiliari Idealista. Així, la pandèmia ha accelerat el procés de venda d'establiments hotelers i Catalunya és la segona comunitat on més n'hi ha, només per darrere d'Andalusia, amb 114. Per províncies, Barcelona té 49 establiments, Màlaga 39 i Girona 36.