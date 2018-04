Milers de persones reclamen pensions dignes a les principals ciutats espanyoles

Desenes de milers de persones han sortit de nou al carrer aquest diumenge per participar en el centenar de manifestacions i concentracions convocades pels sindicats CCOO i UGT setmana per exigir unes pensions dignes i la viabilitat del sistema.

A les principals capitals espanyoles les protestes s'han fet aquest diumenge, mentre que a Catalunya van ser dissabte, amb manifestacions a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Vilanova i la Geltrú, Vic i Manresa. Amb aquestes noves protestes dels sindicats donen continuïtat a la campanya iniciada el passat mes de setembre per part de Marea Pensionista i altres col·lectius de pensionistes.

La protesta més multitudinària ha tingut lloc avui a Madrid, on milers de persones han reclamat que les pensions garanteixin el poder adquisitiu dels pensionistes, ja que actualment són "parcials i insuficients".

A la capital, la manifestació ha transcorregut entre la plaça de Cánovas del Castillo i la popular Puerta del Sol, on representants dels UGT i CCOO han llegit un manifest. En declaracions als periodistes, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, ha demanat que es derogui la reforma de les pensions per tal que les prestacions no baixin per als "futurs pensionistes", i alhora ha advocat per la "negociació" amb el govern.

Álvarez ha recalcat que a Espanya es va iniciar una "campanya de desprestigi" del sistema públic incidint en la seva "insostenibilitat i en la necessitat que cal substituir part de la seva cobertura amb plans de pensions privats". El dirigent sindical ha confiat que les pensions es revisaran per sobre del 0,25%, "sense dreceres i de manera justa", perquè la societat "ho està exigint" i perquè les pensions més baixes "han de recuperar poder adquisitiu".

Segons dades de la Policia Nacional, a Gijón han sortit al carrer 10.000 persones, mentre que a Santander han participat en la protesta unes 7.000 persones, segons els convocants. A Castella i Lleó també han estat milers les persones que han sortit al carrer per protestar, principalment en ciutats com Valladolid, Leon o Ponferrada, amb més de 2.000 manifestants cadascuna.

En els actes reivindicatius organitzats a Castella-la Manxa, amb Toledo, Albacete, Guadalajara i Conca al capdavant, han participat més de 8.000 persones, segons els sindicats, una xifra que la Delegació del Govern ha rebaixat a 2.800 persones.

Les mobilitzacions s'han repetit Pamplona, la País Valencià -a València, Alacant, Castelló i Elx-, Badajoz i Galícia, on ha pres el centre de les principals ciutats, encapçalades per Santiago de Compostel·la i Vigo, així com en poblacions més petites.

A Palma, unes 400 persones han marxat des de la plaça d'Espanya fins a la plaça de Cort i entre els participants hi havia el conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela.

Les mobilitzacions d'avui, se sumen a les celebrades dissabte a Catalunya, Saragossa, i Ciudad Real; i divendres a Sevilla.

Reaccions polítiques

En resposta a les protestes, des de Gádor (Almeria), la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, ha assegurat que el govern espanyol pensa "sempre en els jubilats" i ha afirmat que mentre altres congelaven les pensions l'executiu popular ha tret el país de la crisi.

Montserrat ha destacat que el projecte de pressupostos generals de l'Estat per a 2018 recull un creixement del 3% per a les pensions més baixes i del 2% per a les de viduïtat i les no contributives

Durant la seva participació en un míting a Pamplona, el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha assegurat que el sistema públic de pensions "sobreviurà al PP, té futur, pot veure equilibrats els seus comptes i augmentades les pensions en l'IPC perquè el PSOE les va blindar en la Constitució".