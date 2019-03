El ministeri d'Indústria vol fusionar l'impost de matriculació i el de circulació

El ministeri d'Indústria estudia la possible fusió de l'impost de matriculació i el de circulació per millorar la competitivitat del sector automobilístic espanyol, segons ha explicat aquest dilluns la ministra Reyes Maroto durant la presentació del nou Pla Estratègic de Suport Integral al Sector Automobilístic.

Aquesta nova mesura es debatrà amb les empreses i el ministeri d'Hisenda en un grup de treball, segons ha explicat la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme. "No hem tancat cap proposta, però hem revisat el reglament en altres països i hem vist que perdem competitivitat si mantenim els dos impostos", ha explicat Maroto.

La ministra ha fet referència a altres països europeus on aquests impostos s'han "harmonitzat" en un de sol i ha expressat que s'haurà de "debatre" en un grup de treball per crear un reglament més adient, d'acord amb altres projectes de mobilitat sostenible.

El nou pla estratègic per a l'automoció preveu una inversió de 2.634 milions d'euros per al període que anirà entre el 2019 i el 2025; d'aquests, uns 515 milions d'euros s'invertiran entre aquest any i l'any que ve.

Dins d'aquest marge de dos anys, entre el 2019 i el 2020, la ministra Maroto ha explicat que ja han inclòs les mesures aprovades en els pressupostos del 2018, com el pla Moves i Movea de foment de vehicles sostenibles o la figura del contracte relleu en la indústria manufacturera. Segons ha afegit, aquest nou pla vol obtenir "un reglament més verd i orientat a l'ús del vehicle, i serà beneficiós per al consumidor".