Minoryx rep 21 M€ per investigar malalties neurodegeneratives

Minoryx Therapeutics, una companyia que intenta desenvolupar un fàrmac orfe per a la malaltia neurodegenerativa poc freqüent X-ALD, va firmar ahir una nova ronda de finançament per un import de 21,3 milions d’euros. Fa tres anys va aconseguir una injecció similar de 19 milions d’euros. Amb aquests nous recursos, l’empresa podrà investigar altres indicacions per al fàrmac. Es tracta de l’operació de finançament més important en el sector biotecnològic a Espanya en el que portem d’any.

MIN-102, el fàrmac que intenta certificar Minoryx, es troba en la fase dos de desenvolupament per al tractament de l’adrenomineloneuropatia, que consisteix en una neurodegeneració progressiva que pot atacar la funció motora a partir dels 20 anys d’edat. Aquesta malaltia rara afecta una de cada 17.000 persones i la biotecnològica està efectuant ara els assajos clínics a la recerca d’un fàrmac adequat. L’empresa espera tenir resultats el 2020, ja que actualment està en la fase de buscar malalts a Europa i els Estats Units per poder fer les proves mèdiques. En aquell moment Minoryx haurà de decidir si cedeix la llicència comercial.

A banda, la companyia prepara els estudis clínics addicionals del MIN-102, per a la malaltia cerebral X-ALD, que afecta nens d’entre 2 i 10 anys. La patologia és una inflamació severa del cervell que pot provocar la mort.

Entrada de capital belga

L’operació anunciada ahir la lidera el fons belga Fund+, especialitzat en les ciències de la vida. Però també hi participen SRIW, la societat d’origen públic SFPI-FPIM i SambrinVest. Aquestes entitats, totes amb seu a Bèlgica, han estat acompanyades pels ja accionistes de Minoryx: Ysios Capital, Kurma, Roche Venture, Idinvest, Chiesi, Caixa Capital Risc i HealthEquity.

En paral·lel al tancament de la ronda B del finançament, Philippe Monteyne i Gery Lefebvre s’incorporaran al consell d’administració de la companyia. Gery Lefebvre, executiu de SRIW, que entrarà en el consell de la companyia catalana, va anunciar que la incorporació dels nous accionistes suposarà una col·laboració entre Espanya i Bèlgica, “en particular amb l’ecosistema del Charleroi Brussels South Park”.