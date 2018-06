Miquel y Costas accelera la inversió i es prepara per fer adquisicions

La companyia paperera Miquel y Costas & Miquel farà un esforç inversor el 2018 i es prepara per fer alguna adquisició que permeti accelerar el creixement a partir del 2019, segons ha explicat aquest dimecres el president de la companyia, Jordi Mercader Miró.

Així, Miquel y Costas té previst destinar a inversions fins a 36 milions d'euros aquest any, enfront dels gairebé 15 milions que hi va destinar el 2017. Aquestes inversions aniran repartides entre els diferents centres de la companyia amb la finalitat d'augmentar la capacitat de producció en un 10%, segons ha explicat el vicepresident, Jordi Mercader Barata. A més, es destinaran uns 3 milions d'euros a inversió en recerca i desenvolupament (R+D), una inversió enfocada al desenvolupament de nous productes.

Per primer cop, la companyia introdueix en la seva estratègia les compres, possiblement a l'estranger. Segons ha explicat el president, el procés de concentració del sector pot posar al mercat algun actiu interessant.

Segons Jordi Mercader Miró, les compres, "que fins ara eren una alternativa, a partir del 2019 o el 2020 seran una alternativa imprescindible, perquè el creixement orgànic dona el que dona". Per a les adquisicions, Miquel y Costas compta amb la seva sòlida posició financera, que ara mateix li permetria disposar d'uns recursos immediats d'uns 90 milions d'euros i triplicar aquesta xifra amb endeutament. Sobre els possibles objectius de les compres, Jordi Mercader Miró ha indicat que més que volum el que es vol és trobar empreses que aporten tecnologia.

El president de l'empresa ha defensat el projecte industrial de la companyia i la fortalesa financera com a garant de la seva independència i, en aquest sentit, ha recordat que des de la sortida a borsa Miquel y Costas ha aconseguit canviar els accionistes financers per socis que creuen en el projecte industrial. Actualment, les famílies tradicionals de l'empresa, el consell i alguns executius controlen gairebé el 51% del capital.

Mercader Miró ha defensat la política de compra d'autocartera, que el 2017 es va accelerar, i que li ha permès arribar avui a la junta d'accionistes amb la proposta d'una reducció de capital de 2,5 milions d'euros i alhora fer una ampliació alliberada amb càrrec a reserves de 23,25 milions d'euros, amb 11,6 milions de noves accions, en la proporció d'una acció nova per cada tres d'antigues. La companyia ha augmentat el 'pay-out' (retribució als accionistes) fins al 37% del benefici.

Miquel y Costas va tancar el 2017 amb una xifra de negoci de gairebé 243 milions, un 6,6% més que l'any anterior. Les vendes es van veure impulsades sobretot per la venda de productes industrials. De fet, el paper per a tabac perd pes, i ha passat d'un 53% de la producció el 2015 a un 48% el 2017, mentre que guanyen importància els productes industrials, com els papers per a bateries elèctriques, per a la indústria electrònica, per a l'alimentació –papers de magdalenes o bosses de te, per exemple– o per fer terres laminats. El 2017 la paperera va obtenir un benefici net de 37,1 milions, un 8,3% més que l'any anterior.