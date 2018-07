Miquel y Costas compra la valenciana Clariana

Miquel y Costas advertia fa un mes que emprendria adquisicions per reforçar la seva fortalesa en el sector paperer. Ahir va anunciar que ha adquirit la companyia valenciana Clariana, amb seu a Vila-real (Castelló), una plantilla de 80 persones i una facturació de 17 milions d'euros. La paperera catalana va evitar revelar el preu d'adquisició.

Amb l'operació, des de la companyia catalana s'assegurava ahir que s'aconseguirien sinergies operatives i comercials. Clariana està especialitzada en la fabricació de paper de colors i té vocació exportadora: ven a l'exterior el 60% de la seva facturació. A la seva planta de Vila-real té capacitat per produir més de 20.000 tones de paper a l'any.

Miquel y Costas articularà la compra a través de la seva matriu Miquel y Costas & Miquel i la seva filial Anónima Payá Miralles. El grup assegura ampliar la seva gamma de productes i reforçar el seu lideratge al mercat espanyol en papers especials.

La companyia que presideix Jordi Mercader preveia fer un esforç inversor per adquirir empreses i créixer a partir de l'any vinent. Fonts pròximes al grup asseguraven ahir que aquesta adquisició no estava prevista i que ha sigut fruit d'una oportunitat puntual. A més, aquest any es preveia invertir 36 milions d'euros per millorar la capacitat dels seus centres de producció.