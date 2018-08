Miquel Valls assegura que els trasllats de seus "no tenien res a veure amb la situació econòmica"

L'economia catalana, que presumiblement s'havia d'esfondrar davant la inestabilitat política després de l'1-O, ha mantingut el seu creixement. De fet, el PIB català va registrar un augment interanual del 3,1% aquest segon trimestre, superior a la mitjana espanyola (del 2,7%).

No obstant això, el discurs catastrofista i un decret llei exprés van impulsar el trasllat de seus socials fora de Catalunya per part de les empreses que buscaven estabilitat econòmica. El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, ha reconegut aquest dissabte que les companyies que van domiciliar la seu social fora del territori català "es van moure per temes que no tenien res a veure amb la situació econòmica, sinó que era més per qüestions psicològiques".

En una entrevista a l'agència Europa Press, Valls s'ha mostrat contundent en referència a la situació posterior a la celebració del referèndum. "Què s'ha demostrat aquests mesos? Que no passava res; s'ha demostrat que l'economia no va al marge de la política, però sí que estem en un cicle de creixement positiu al món, i a Espanya, com a part d'aquesta globalització, anem bé", ha dit.

Valls ha justificat el trasllat de les seus de les entitats financeres per mantenir-se sota el control del Banc Central Europeu (BCE) i també "per temes comercials" i davant possibles boicots. En aquest sentit, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona considera que el decret exprés que va aprovar el govern central per facilitar el canvi de seus es va aprovar "per ajudar els bancs". No obstant això, creu que la decisió de traslladar la seu social l'hauria de prendre la junta d'accionistes i no el consell d'administració.

Per altra banda, Valls també ha parlat de les grans multinacionals, les quals "no es van posar nervioses" perquè es va veure que "l'estabilitat econòmica era un fet". De cara al futur, però, Valls veu complicat que les empreses que van marxar de Catalunya optin per tornar, ja que "una vegada es pren una decisió, fer marxa enrere és difícil".