Mitsubishi destitueix Ghosn com a president de la companyia

El consell d'administració del fabricant japonès d'automòbils Mitsubishi Motors ha destituït Carlos Ghosn com a president de la companyia després que el directiu fos detingut al Japó per un suposat delicte fiscal i de males pràctiques.

La sortida de Ghosn com a màxim responsable de l'empresa es produeix després que la setmana passada fos detingut al Japó i com a resultat que Nissan portés a terme una investigació interna en què va detectar que el directiu va comunicar erròniament els seus ingressos i també va utilitzar béns de l'empresa per a fins personals.

Com a resultat d'aquesta situació, diversos executius de l'aliança Renault-Nissan-Mitsubishi es reuniran aquesta setmana a Amsterdam per reforçar la unió de les empreses que la componen, després que el gran valedor d'aquesta aliança ha quedat destituït com a president de Nissan i de Mitsubishi.

A més, el consell d'administració de Renault va conseller delegat interí de la companyia Thierry Bolloré, que mantindrà els mateixos poders que Ghosn fins que s'aclareixi el cas de suposat frau fiscal.

En el cas de Mitsubishi, el conseller delegat de la corporació asiàtica, Osamu Masuko, assumirà temporalment la presidència de l'empresa, en què Nissan manté un 34% del capital, en substitució de Carlos Ghosn.

La setmana passada el conseller delegat de Nissan, Hiroto Saikawa, va afirmar que el poder estava molt concentrat en la figura de Ghosn i va explicar que en el futur els executius de la corporació ajudaran a preservar la independència de les firmes i a generar sinergies entre les companyies