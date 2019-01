Mobike estendrà les seves bicis compartides a l’àrea metropolitana

El 2018 també ha estat l’any de l’explosió del negoci de la mobilitat. Les flotes de patinets, bicicletes i motos compartides han inundat la majoria de grans ciutats europees, i aquesta expansió encara no s’atura. La companyia xinesa Mobike -que al setembre va aterrar a l’Hospitalet de Llobregat a través d’un acord amb l’Ajuntament- té clar que el 2019 vol obrir el seu servei de bicis compartides a més localitats de l’àrea metropolitana de Barcelona. “Estem treballant amb diversos municipis per expandir aquest concepte”, assegura a l’ARA Hunab Moreno, director general de Mobike a Espanya.

Aquest any l’empresa ha habilitat 14 àrees de pàrquing a l’Hospitalet per a una flota que ja compta amb 500 bicis compartides, tot i que la prova pilot que ha signat amb el consistori arriba fins a les 4.000. El model de Mobike permet aparcar-la sense fer servir un ancoratge, ja que incorpora un cadenat a la roda del vehicle que es desbloqueja amb el mòbil. “És la ciutat més densa d’Europa, però no tenia cap servei de bici”, recorda Moreno. De fet, assegura que és el municipi europeu en què registren més viatges en bici, prop de 2.000 al dia. Tot i així, l’empresa vol centrar-se en connectar l’àrea metropolitana i encara no té plans concrets per instal·lar-se a Barcelona, on fins ara només hi han aterrat dues flotes de bicis: la californiana Scoot (que també té motos elèctriques) i la danesa Donkey Republic.

“Volem integrar-nos a la manera com operen les ciutats”, explica Steve Milton, el director de creixement i màrqueting de la companyia asiàtica a Europa. A banda de l’Hospitalet de Llobregat, a Espanya Mobike també ha expandit la seva aplicació a Madrid i Saragossa.

Un fenomen xinès

Mobike va néixer a la Xina el 2016 i ja opera a més de 200 ciutats de tot el món. “Les ciutats xineses estan congestionades i contaminades; la bicicleta és la resposta a molts d’aquests problemes”, afegeix Milton. Les seves bicicletes fan més de 30 milions de viatges al dia i tenen 200 milions d’usuaris registrats. Per a la companyia, el sistema de flotació lliure -és a dir, que les bicicletes no s’han d’aparcar en una estació com les del Bicing-és la solució més econòmica, però també la que permet conèixer millor en quins punts de la ciutat es concentra la demanda.