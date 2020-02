Debats sobre el 5G a Mollerussa o les dones TIC a Igualada: la Mobile Week s'expandeix pel territori

La Mobile World Capital, organització público-privada que impulsa el desenvolupament digital de la societat, ha inaugurat aquest dilluns la quarta edició de la Mobile Week. La iniciativa va néixer el 2017 amb la intenció de fer extensius els debats en el si del Mobile World Congress a tot el territori. Llavors, aquest objectiu se centrava en tots els barris de Barcelona, però l'any passat les activitats es van dur a quatre municipis aliens a la capital catalana. En l'edició del 2020 la iniciativa ja no es redueix només a una setmana, i a més es farà en 15 municipis catalans a part de tots els barris de Barcelona.

"Hem multiplicat per tres i ja són 15 en total els municipis que hi participaran: això vol dir que [el tema] interessa", ha analitzat Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals de la Generalitat. "És veritat que tenim una gran capital que és Barcelona, però els municipis seran molt importants per fer aquesta revolució digital", ha afegit. L'agenda inclou des de jornades i conferències per parlar de les dones en el món tecnològic a Igualada, fins a ponències sobre el 5G a Mollerussa. "Es parlarà del mateix que es parla a la Mobile Week Barcelona, però adaptat a la realitat del territori", han resumit des de l'organització.

"Moltes de les iniciatives que hem fet els últims anys han anat en la direcció del llegat: el primer, un llegat econòmic, centrat en ajudar la ciutat de Barcelona i la resta de Catalunya a ser un pol de referència en l'economia digital", ha dit Jaume Collboni, primer tinent d'alcalde de Barcelona. La capital catalana segueix, però, dominant: de les 300 activitats previstes, unes 150 es duran a terme a Barcelona. Ara bé, en aquest cas les activitats sí que es concentren en una setmana (del 20 de febrer a l'1 de març), mentre que alguns dels altres municipis catalans acullen xerrades des d'aquest dijous, 6 de febrer.

Protocols sanitaris preparats

Collboni i Puigneró han estat els responsables, també, de calmar els ànims al voltant de l'epidèmia del coronavirus estesa per la Xina i la possibilitat que el Mobile World Congress la porti a Barcelona. "Hi ha protocols preparats per si s'ha d'actuar –han assegurat–. Però el Mobile World Congress es desenvoluparà amb tota normalitat i tenim previst superar les xifres de l'any passat".