La GSMA convoca una reunió d'urgència al migdia per decidir el futur del Mobile

Ningú esperava, quan LG va anunciar fa tot just una setmana que no participaria en el Mobile World Congress 2020 per precaució davant del coronavirus (Covid-19), que l'efecte dòmino arribaria tan lluny. Ara ja hi ha prop d'una quarantena d'empreses que han fet el mateix. Les últimes a prendre la decisió han sigut Deutsche Telekom, primera gran operadora europea que cancel·la la seva presència al congrés, i Nokia. Minuts després de saltar la notícia, la GSMA ha convocat una reunió d'urgència al migdia per decidir què fer davant d'aquest degoteig de cancel·lacions.

La gran incògnita, doncs, és si l'anunci de l'operadora alemanya serà el definitiu i l'organitzadora del Mobile decidirà cancel·lar-lo o ajornar-lo. El que diguin en aquesta reunió la resta de grans empreses de telecomunicacions europees (Telefónica, Vodafone o Orange) serà clau, sobretot tenint en compte que la GSMA és una patronal d'operadores i que Telefónica fa la funció d'amfitriona de l'esdeveniment. A més, les seves grans homòlogues dels EUA, AT&T i Sprint, van anunciar ahir que tampoc vindrien.

Rakuten també ha comunicat de matinada que serà baixa. La companyia ho fa, diu, per protegir clients, socis i empleats. Aquesta empresa japonesa no té un gran pes dins la fira, però la importància del seu nom (és el principal patrocinador del Barça) ha generat un efecte similar al que van provocar el mateix anunci de Facebook o Amazon: ha incrementat encara més la pressió sobre l'organització.

Amb ella ja són prop d'una quarantena les empreses que han anul·lat la seva presència a la fira. A la llista encapçalada per Ericsson, Sony, Amazon i LG s'hi van afegir ahir actors importants del mercat nord-americà com Facebook, Intel i Cisco. Les dues últimes, a més, membres associats de la GSMA, organitzadora del congrés.

Front comú pel Mobile tot i el degoteig de baixes

Mentrestant, però, el Govern continua tancant files per defensar que no hi ha cap motiu per no fer el congrés. Tant la consellera de Presidència, Meritxell Budó, com la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, van assegurar aquest dimarts que l'ajornament del Mobile no està sobre la taula i que no hi ha motius de falta de seguretat perquè no es pugui viatjar de manera segura a Barcelona. El missatge més repetit, en aquest sentit, és que s'estan seguint tots els protocols per garantir la seguretat no només al MWC sinó al conjunt de la població. En la mateixa línia es va pronunciar el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que va assegurar que no hi ha cap raó de salut pública perquè no es pugui celebrar el congrés.