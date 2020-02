Baixes, queixes i mascaretes

Made in China. Loved by the world. El grup industrial xinès Gee no podria haver escollit un eslògan més oportú. Precisament per inoportú, esclar, perquè la sensació general ara mateix és que l'últim regal que la Xina ha fet al món no és que es faci estimar. Les capses de cartró decorades amb el missatge estrella d'aquesta empresa s'amunteguen darrere d'un dels vidres que protegeixen el recinte on s'ha de celebrar el Mobile World Congress. Un dels pocs punts on s'entreveu el moviment que hi ha dins, tot just a la zona xinesa del congrés (en idioma Mobile, el Hong Kong Technology Pavilion), ben a prop del gran gegant del saló: l'estand de més de 6.000 metres quadrats de Huawei.

Els operaris que treballen allà són tots xinesos i van tots amb mascareta. Difícil saber si ho fan per prevenció laboral, sanitària o pel que puguin pensar els seus companys espanyols que treballen en pavellons del costat. Aquests, per cert, ho tenen clar. "Això no es cancel·larà. ¿Tu saps els milions que els costaria fer-ho?", respon un d'ells a la pregunta de si sap alguna cosa que als altres se'ns escapi. El que parla i els seus quatre companys són els encarregats de desmuntar l'estand de Sony. ¿Fastiguejats, perquè la baixa els faci desfer el que ja estava fet? No ho sembla. "A nosaltres, ja ho veus, el que hauríem fet al març ho fem ara i, en qualsevol cas, són més hores que cobrarem", bromegen.

Una estranya normalitat

"Tot normal, tot com cada any", respon un altre grup que avança en direcció contrària. "De moment, esclar...", afegeixen abans de marxar. La veritat és que mentre que els mitjans de comunicació anuncien cada certa –i curta– estona noves empreses que cancel·len la seva experiència Mobile 2020 (i mentre a les oficines de la GSMA deuen estar estirant-se dels cabells), a les instal·lacions del recinte de la Fira de Gran Via a l'Hospitalet tot respira normalitat.

Els ponts per creuar d'una vorera a l'altra estan col·locats; l'estructura on es posaran les pantalles que narren als de fora el que passa dins, gairebé a punt; a la caseta on hi haurà el primer filtre per accedir al recinte, només hi falten els vinils que la vestiran de color Mobile. Els primers cartells són els que anuncien el sistema de reconeixement facial que permet agilitzar l'accés al saló. Aquest sistema encara no ha aconseguit mai alleugerir les cues amb control tradicional, però potser aquest és l'any, per això d'evitar al màxim els contactes innecessaris.

Bé, sempre que el Mobile World Congress se celebri. Aquesta incògnita és també la principal font de queixes. Una de les més clares, la que li comparteix un operari a un altre: "Mira, no ho sé, però, si l'anul·len, que ho facin avui i no divendres. Què esperen, que estigui tota l'estructura muntada?"