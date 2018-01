La GSMA demana un "escenari estable" per a la nova edició del Mobile

"Quins dotze mesos més avorrits des de l'últim cop que ens vam veure". Aquesta ha estat la salutació del conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, durant la presentació aquest dimecres de la tretzena edició del Mobile World Congress a Barcelona, la més atenta a la situació política catalana que s'ha celebrat fins ara. El director de màrqueting de l'organització mundial del mòbil, Michael O'Hara, ha limitat aquest dimecres els seus comentaris sobre aquest tema, però ha deixat clar que la patronal del sector "no és una organització política".

Així, doncs, ha admès que el congrés necessita garantir un "escenari estable" per als visitants per mantenir els seus números. O'Hara ha insistit que la GSMA està treballant amb les autoritats locals perquè sigui "un bon congrés" i Hoffman ha assegurat que l'edició d'aquest any serà "impressionant". En aquest sentit, la GSMA ha recordat el seu "compromís" perquè el Mobile continuï a Barcelona almenys fins al 2023, l'últim any del contracte actual.

Aquest any, el congrés espera superar els 108.000 visitants que hi van passejar el 2017, mentre que hi assistiran més de 2.300 empreses com a exhibidores, la mateixa xifra de l'edició anterior. D'altra banda, l'impacte econòmic per a la ciutat serà de 471 milions d'euros, respecte dels 465 milions que va generar l'any passat.

Hoffman ha tornat a insistir que un dels objectius d'aquest any serà que el percentatge de congressistes dones passi del 23% actual a una quarta part del total d'assistents. "No hi ha prou dones en un sector tan important com aquest", ha admès. De fet, el 2018 també serà l'escenari de la segona edició del Women4Tech, l'espai del congrés reservat a debatre la bretxa de gènere en el món tecnològic.

També repetirà el YoMo, el congrés paral·lel que es va estrenar l'any passat per atraure els més joves a les carreres tecnològiques. En aquesta edició, el certamen comptarà amb més de 15.000 estudiants i professors com a assistents i es farà per primer cop al recinte de l'Hospitalet, enlloc de Montjuïc. A la plaça Espanya, s'hi tornarà a celebrar el 4YFN, l'esdeveniment centrat en l'ecosistema de les 'start-ups'.

Sense 'celebrities' tecnològiques

Una de les principals novetats del Mobile d'aquest any serà precisament l'absència de cap gran personalitat del sector de les noves tecnologies. Després de tres anys seguits sent el plat fort de les conferències, el congrés ja es va quedar sense la xerrada del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, el 2017. El creador de la xarxa social va ser substituït aleshores per noms com el conseller delegat de Netflix, Reed Hastings, o el creador de PokemonGo, John Hanke.

Aquest any, però, O'Hara ha explicat que les conferències se centraran en "les batalles de la tecnologia" i posaran el focus en les companyies que les estan lliurant, més que en les cares conegudes. "És una estratègia diferent, però creiem que hi haurà més impacte en el contingut", ha explicat el responsable de màrqueting.