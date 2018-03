El Mobile tanca amb 107.000 assistents, 1.000 menys que el 2017

L’edició del 2018 del Mobile World Congress ha tancat les portes aquest dijous amb un total de 107.000 d’assistents, 1.000 menys que en l’edició del 2017, segons ha informat la GSMA, l’organitzador de la fira. D'aquesta manera, el congrés ha mantingut els seus registres tot i els dubtes sobre la seva continuïtat a causa de la situació política a Catalunya. De dilluns fins a avui mateix, la cita mundial del mòbil ha rebut visitants de 205 països als diferents pavellons de Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat i a Montjuïc.

Precisament John Hoffman, el conseller delegat de la GSMA, ha destacat en el comunicat que aquest ha estat un altre congrés "d'enorme èxit". Així doncs, ha tornat a recordar que l'organització no està centrada a celebrar "l'esdeveniment més gran", sinó que busca atreure "l'audiència correcta" i aconseguir que sigui una "experiència de gran qualitat".

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, han celebrat les dades d'assistents i ha constatat que l'edició d'enguany referma el compromís perquè el Mobile continuï a Barcelona fins el 2023, l'any en què acaba el contracte amb la GSMA. De fet, el consistori ha fet els últims mesos una forta campanya de reputació i projecció internacional per a la ciutat lligada al congrés.

Colau celebra la "coordinació" entre institucions

La batllessa també ha afirmat que la tensió que es va viure durant la recepció amb el rei diumenge passat -on no van assistir ni ella ni el president del Parlament, Roger Torrent- no ha afectat la seva relació amb els organitzadors. "Una cosa son les relacions polítiques i l'altra és el congrés dels mòbils que és el que ells volen que vagi amb normalitat. I així ha estat", ha dit Colau. En aquest sentit, l'alcaldessa ha assegurat que les diferents administracions s'han coordinat perquè el Mobile sigui un èxit, ja que "sabem que és molt important per a l'economia catalana i l'espanyola".

El Mobile ha acollit més de 2.400 empreses de la indústria del mòbil, però també de sectors que cada any hi són més presents, com ara l'automoció o les finances. Aquest any se supera en 100 companyies la xifra que es va registrar l'any passat. Al congrés també hi han participat més de 170 delegacions de països d'arreu del món. D'altra banda, l'impacte econòmic per a la ciutat ha estat de 471 milions d'euros, i ha crescut respecte dels 465 milions que va generar l'edició del 2017. A més, ha generat fins a 13.000 llocs de treball temporals durant els dies de l'esdeveniment.

La GSMA també ha destacat que aquest any les dones han representat el 24% dels participants, enfront del 23% de l’any passat. L'objectiu de la patronal dels mòbils per a aquesta edició -com ja ho va ser l'any passat- era que almenys un de cada quatre congressistes fos una dona. D'altra banda, més del 55% dels assistents al congrés d'aquest any han estat directius d'alt nivell, i el nombre de consellers delegats que s'hi han deixat veure ha augmentat de 6.100 a 7.700.

Rècord d'assistents al 4YFN

El congrés paral·lel per a 'start-ups' 4YFN ha batut aquest any un nou rècord d’assistents amb 20.359 visitants. És la primera vegada que la cita dels emprenedors supera la barrera dels 20.000 participants i en aquesta edició ha acollit a més de 600 'start-up' de més de 45 països, 600 inversors i 12 delegacions internacionals d'arreu del món.

D'altra banda, el 4YFN va atorgar ahir el premi al projecte més innovador de l'any, que va anar a parar a la 'start-up' barcelonina Boxmotions. Es tracta d'una plataforma de trasters al núvol perquè els usuaris puguin emmagatzemar objectes i fer-ne un seguiment a través d'un catàleg virtual. Precisament, la companyia va començar a gestar la seva primera ronda de finançament d'1 milió d'euros durant l'anterior edició del 4YFN.