El buit del 4YFN s'omplirà amb quatre dies de conferències i reunions per a 2.500 assistents

"No s'ha d'esperar que sigui un 4YFN, però hi haurà molt de contingut", admet una font del sector. Les jornades per a emprenedors Tech Spirit Barcelona han canviat lleugerament de nom des de l'anunci d'urgència de divendres passat, quan van aixecar el dit per idear una resposta de les start-ups catalanes a la cancel·lació del Mobile i la seva edició per a empreses més joves. Cinc dies després, l'esdeveniment ha quedat resumit en quatre dies de conferències i la presència d'un centenar de fons de capital risc. La iniciativa espera reunir més de 2.500 persones en prop de 40 activitats, és a dir, un 10% dels més 23.000 assistents a l'última edició del 4YFN.

La majoria de les activitats es faran a la Casa Llotja de Mar, l'edifici històric de la Cambra de Comerç de Barcelona. Però també als espais de Pier01 i Pier03 de Barcelona Tech City. Les tres ubicacions estan situades al costat del Port Vell de la capital catalana. En aquest sentit no serà un congrés a l'ús ni tampoc s'hi veuran els tradicionals estands en què les empreses presenten a inversors i directius les seves idees. No obstant, el president de Barcelona Tech City, Miguel Vicente, ha insistit que s'està fent un esforç perquè hi vinguin assistents internacionals.

Aquesta associació privada que reuneix els emprenedors de la ciutat és el nucli impulsor del projecte. Les jornades compten amb un pressupost de mig milió d'euros per al muntatge de la cita, al qual s'hi sumaran les contribucions de tots els nivells de l'administració a través de la fundació Mobile World Capital. La unitat institucional ha estat evident durant la presentació, que ha reunit el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón; la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i el delegat de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro.

"Les bogeries són estimulants", ha dit Collboni, que divendres passat també presentava un paquet d' ofertes amb hotelers i restauradors per compensar el buit del Mobile. La producció d'aquestes jornades s'ha fet en "cinc dies sense dormir", ha assegurat Vicente, que ha considerat "bonic" que el projecte es comencés a gestar el dia de Sant Valentí.

Dinar a la Boqueria i una festa al Sant Jordi

Aquesta setmana "dels emprenedors per als emprenedors" començarà aquest diumenge amb un dinar al Mercat de la Boqueria per a 300 representants del sector digital i s'acabarà dimecres vinent amb una festa de clausura "sorpresa" al Palau Sant Jordi, que el gestor municipal BSM ha cedit per a l'ocasió.

"El millor del Mobile és que ha aconseguit que l'esperit emprenedor de Barcelona surti reforçat al llarg de l'any", ha dit Carlos Grau, director de la fundació Mobile World Capital. Aquest ens mantindrà altres esdeveniments que ja estaven previstos abans que el congrés s'anul·lés, com la Digital Future Society, una sèrie de xerrades al voltant de l'ètica i la tecnologia.

Chacón ha reiterat el mateix missatge tranquil·litzador dels últims dies de les administracions: el 2021 el congrés tornarà a Barcelona. "Ens hem conjurat perquè l'any vinent sigui la millor edició del Mobile. Ara som conscients del que representa", ha emfatitzat després de dir que la iniciativa dels emprenedors "no surt del no res".

Entre els 60 conferenciants de Tech Spirit Barcelona hi haurà el xef Ferran Adrià, directius de start-ups locals com Glovo, Holaluz, eDreams i TravelPerk, i representants de grans corporacions, entre les quals Airbnb, Uber, Seat, Telefónica, ImaginBank i InnoCells (del Banc Sabadell).