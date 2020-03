El Mobile només tornarà els diners a les grans empreses que no van cancel·lar l'assistència

Abans que el Covid-19 fos declarat una pandèmia global, el virus ja va aconseguir tombar el Mobile World Congress, un dels principals esdeveniments que tenen lloc a Barcelona al llarg de l'any. Un mes després de les dates previstes per a la seva celebració, del 24 al 27 de febrer, la GSMA ha explicat aquest dimecres de quina manera compensarà les empreses que no van poder assistir a la fira a causa de la cancel·lació.

Per començar, els organitzadors només retornaran l'efectiu a les grans companyies que no van cancel·lar l'assistència, sinó que van esperar que fos l'entitat la que posés punt final a l'edició del 2020 per la por als contagis del coronavirus.

Aleshores, l'actual pandèmia i les víctimes mortals encara es limitaven només a la Xina, però la GSMA va optar per anul·lar l'esdeveniment, el primer de grans dimensions que va aturar la Covid-19, com a conseqüència del degoteig d'empreses que van anunciar que no hi assistiren.

Tot i així, la cancel·lació va generar un seguit d'incògnites sobre com s'indemnitzaria les empreses que no havien pogut assistir a la cita tecnològica. La patronal de les telecos reemborsarà el 100% de l'import de les entrades a tots els congressistes i assegura que de cara al 2021 aplicarà les tarifes que tenia el 2019 "com a gest de bona voluntat".

Pel que fa a les empreses, però, la GSMA diferencia entre les grans i les petites. A les que van invertir a partir de 5.000 lliures (no arriba als 5.500 euros) i no van cancel·lar la seva assistència els dona dues opcions. D'una banda, els ofereix tornar-los en efectiu el 50% de les tarifes que ja van abonar fins a un límit d'uns 160.000 euros, sense concretar què passaria amb la meitat restant. De l'altra, deixa ampliar els diners que l'expositor havia pagat fins al 125% i guardar-los en una bossa de crèdit que podrà fer servir per a les pròximes tres edicions del Mobile World Congress. Així doncs, el deute acumulat es consumiria amb un 65% per a l'edició del 2021, un 35% per a la del 2022 i un altre 25% per a la del 2023.

En el cas de les empreses que van invertir com a molt 5.000 lliures, podran optar que els retornin el 100% dels diners o fer servir el mateix sistema que proposa a les grans corporacions i distribuir el crèdit per rebaixar la factura de les tres pròximes edicions. Tot i així, la GSMA no deixa fora les empreses que van cancel·lar la seva assistència al congrés.

Hoffman garanteix l'edició del 2021

"La GSMA valora la lleialtat i el suport dels seus membres i socis a l'ecosistema mòbil mundial. Estem agraïts de tenir el total suport del nostre comitè de direcció i el suport oficial per al MWC Barcelona 2021 de NTT Docomo, Orange, Telefónica i Vodafone", ha expressat John Hoffman, el conseller delegat de l'organització, en un comunicat. "Més que mai, els nostres pensaments més sincers estan amb aquells afectats arreu del món en aquests moments difícils", ha afegit el directiu.

En aquest sentit, els organitzadors han posat èmfasi en dir que el congrés es tornarà a celebrar l'any vinent i s'ha refermat en la seva decisió de cancel·lar el Mobile World Congress en un moment en què l'alerta pel Covid-19 no tenia les dimensions actuals. "Era l'única opció aleshores, com ha quedat clar amb els esdeveniments que han tingut lloc més tard", ha lamentat la GSMA.